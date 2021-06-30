ГОРНЯК22 30.06.2021
Образование

Горняк22: Новая школа на 200 человек может появиться в Алтайском крае

Горняк22
10 часов Ago

Новую школу на 200 учеников могут построить в селе Новая Чемровка. Об этом заявил глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко.

Он пояснил, что в селе растёт население, дошкольников каждый год становится всё больше. При этом старая школа, возведённая почти 100 лет назад – в 1929 году, признана ветхой и законсервирована. Начальные классы учатся в здании детского сада, остальных возят за пять километров от села в Мирную СОШ.

На совещании регионального правительства Максим Костенко предложил построить в селе новые детсад и школу на 200 мест. В настоящий момент готовится участок, муниципалитет решает вопрос выноса инженерных сетей за пределы территории школы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил информировать жителей села о ходе работ по подготовке к строительству.

Фото: Антон Червяков

Бийский район 

Алтайская правда

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