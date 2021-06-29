Горняк22: Как студенту совместить работу и учебу. Личный опыт

Причин, по которым студенту приходится задуматься о работе, множество. Но и забывать об учебе нельзя. Потому главные критерии: гибкий график, недолгое обучение, доступность.

Кто-то устраивается на подработку в фаст-фудах, сфере обслуживания и так далее. Другие ищут работу, схожую с их направлением в учебном заведении. Но как они справляются, находят время для работы и учебы? Ниже рассказы студентов, которые успешно совмещают работу и учебу.

Студент третьего курса Илья, направление регионоведение России:

— Начал задуматься о подработке в конце второго курса. Просто захотел помочь родителям. Обычно, на каникулы я уезжаю из Барнаула в родной город. Как-то раз мама предложила пройти у нее обучение, пока нахожусь дома. Она работает парикмахером.

Обучение проходил в ее салоне. Также для расширения кругозора смотрел разные обучающие ролики в интернете. Потом пошли первые клиенты, первые успехи и провалы. Пока обучался, меня никто не ругал: ни мастера, ни модели. Все понимали, что любая практика проходит через победы и неудачи. После обучения мама подарила мне стартовый набор парикмахера.

После каникул решил найти работу. Я живу в общежитии. Рядом с ним есть хостел, в котором требовался парикмахер. Предложил свои услуги под небольшую арендную плату.

Потом начал искать клиентов. Сперва это были друзья, знакомые. Затем сделал рекламу через социальные сети. Также находил просто моделей для портфолио. С учебой проблем не возникло, с утра ходил в университет, после приходил в хостел. Клиенты не стояли около дверей, поскольку работал под запись. Если возникали какие-то мероприятия по учебе, ставил выходные в такие дни. Проблем с подготовкой к экзаменам или практике также не было.

Я беру обычно по двух или трех клиентов, и после этого иду учить материал. Нашел хороший вариант для подработки. Также и учиться успеваю.

Студент четвертого курса Владимир, направление политология:

— На втором курсе меня заинтересовали разные молодежные движения, вроде студенческих отрядов. Но также хотелось найти что-нибудь для получения опыта в моей сфере образования, поэтому я принял решение вступить в МГЕР («Молодая гвардия Единой России»).

Мы оказывали жителям города адресную помощь, принимали участие в подготовке и проведении выборов, проводили соцопросы. Обычно все мероприятия проходили в свободное от учебы время.

В «Молодой Гвардии» состоял до четвертого курса. Появилось желание не просто участвовать в общественной жизни, но еще и найти для себя место работы. Решил начать работать в партии. Меня назначили на должность специалиста отдела по обеспечению деятельности местных отделений. С учебой не было никаких проблем.

Вначале было сложно и учиться, и работать, но я смог адаптироваться. После того как закончу учебу, у меня уже будет большой опыт работы в сфере политики.

Студентка второго курса Людмила, направление медиакоммуникации:

— Наше направление дает знания, направленные на продвижение брендов. Мы должны уметь преподнести продукт с креативом. Поэтому выбрала подработку контентмейкером. Делаю контент для фирм. Создаю фотографии, текст. Продвигаю его в социальных сетях. Также участвую в мероприятиях от компаний, освещаю их новые разработки, планы, проекты. Ведь сейчас визуальное оформление проекта очень популярно и востребовано.

Как подработка для студента, это очень удобно. Графика, как такого, у меня жесткого нет. Дают какое-либо поручение и сроки. Поэтому с учебой проблем нет. Очень легко подстраивать экзамены, практику. Также это помогает в творческих заданиях от преподавателей.

В результате у меня уже будет опыт и рекомендации, когда после учебы пойду устраиваться на работу на полную ставку.

Это были рассказы студентов, которые смогли совмещать и учебу, и работу. Не зря говорится: терпение и труд — все перетрут.

Кирилл Петров, студент АлтГУ.

Алтайская правда