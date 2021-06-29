Горняк22: В Рубцовске строят детский сад за 277 млн рублей

В Рубцовске по нацпроекту «Демография» перевалило за «экватор» строительство современных яслей-сада на 280 воспитанников.

Ровесники

Молодая мама Наталья Исаева вместе с маленькой Маргаритой частенько проходит мимо стройки. Живут они неподалеку. Мама собирается выходить на работу,

а значит девочке пора в ясельную группу. Ребенок уже получил место в детском саду в том же микрорайоне, но Наталья мечтает, чтобы дочка ходила в новый. Он и поближе, и более современный.

– На проекте видно, что очень красиво снаружи, надеюсь, что и внутри будет здорово, и персонал хорошо подобран. Ждем, когда же он откроется, – говорит женщина.

Садик растет вместе с Маргариткой, им по полтора года. Значит, они точно должны встретиться!

Процесс под контролем

Будущее здание представляет собой четыре соединенных блока-секции сложной конструкции. Сегодня подрядчики выполняют кровельные и внутренние работы. Приступили к отделке, устройству сетей отопления, электричества и вентиляционных камер. Общая готовность объекта – более 50%. Стоимость объекта составляет почти 277 млн рублей, из которых 82 уже освоено.

Строительство находится под неусыпным контролем. На днях его посетила заместитель директора КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Наталья Лукьянчикова. Она отметила, что рабочий процесс идет независимо ни от каких катаклизмов. Правда, случились некоторые заминки: потребовались вынос теплотрассы, перенос ЛЭП, да и пандемия пусть не сильно, но повлияла на сроки строительства. Поэтому детсад будут сдавать не в декабре текущего года, а в начале 2022-го.

Морская изюминка

Детский сад строится по типовому проекту: такие же в этом году возводят в Белокурихе и Фирсовой Слободе Первомайского района. Но, как заметила Наталья Лукьянчикова, в каждом объекте, даже типовом, есть что-то свое:

– Изюминка рубцовского в том, что детский сад будет выполнен в морском стиле. Фасад раскрасят в голубые тона с рыбками, осьминожками, русалками и т.д. Это задумка наших архитекторов.

Название новому детскому саду должны придумать рубцовчане. Ближе к окончанию строительства управление образования намерено объявить соответствующий конкурс.

На территории оборудуют физкультурную и прогулочные площадки для воспитанников, установят малые архитектурные формы. Здесь же расположатся овощехранилище и дополнительный источник электроснабжения на случай отключения электричества. Территорию благоустроят и озеленят.

В учреждении предусмотрены кабинеты логопеда, психолога, медицинский блок с изолятором и прививочным кабинетом. Отдельно расположится пищеблок с разными цехами.

Единый стройзаказчик берет на себя полное оснащение. Городу останется обеспечить учреждение матрасами, одеялами, шторами и игрушками.

С года – в ясли

В садике сформируют 11 групп, из них пять ясельных. Это будет первый детский сад в Рубцовске, куда станут принимать малышей с годовалого возраста. Обычно берут с полутора.

– Черемушки – густонаселенный микрорайон. Рядом коттеджная застройка. Ребятишек много, и потребность в детском садике с ясельными группами существует. В городе уже нет проблем с местами для детей в возрасте от трех до семи лет. Все желающие попадают в те детские сады, в которые хотят. А что касается обеспечения местами от года до трех, то часть проблемы будет снята, – утверждает начальник управления образования Рубцовска Алексей Мищерин.

Уже есть наметки, кого пригласить на работу. Кадры, кстати, будут местные. С открытием детского сада в городе появится несколько десятков новых рабочих мест, что тоже немаловажно.

Новости Рубцовска

Алтайская правда