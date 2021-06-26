Горняк22: Свыше 27% сотрудников спортивной отрасли Алтайского края вакцинированы

В Алтайском крае продолжается вакцинация спортсменов и работников против коронавируса. Министерство спорта проводит эту работу совместно с представителями фитнес-индустрии, подведомственными организациями, федерациями.

Как отметил министр спорта Алексей Перфильев, сегодня важно сохранить работу спортивной отрасли, поэтому необходимо вакцинироваться. Накануне сотрудники Министерства коллективно поставили прививку. Для этих целей в ведомство приехали медики.

Также одними из первых вакцинировались сотрудники и тренерский состав Федерация бокса Алтайского края.

С 15 по 18 июля в Заринске пройдет 10-я Олимпиада городов Алтайского края, а с 22 по 25 июля в селе Мамонтово — 42-я летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Спортсмены, которым предстоит участвовать в этих мероприятиях, также прививаются. На этой неделе активнее прививались спортсмены из Алейска, Рубцовска, Славгорода и Завьяловского района.

Алтайская правда