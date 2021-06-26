Горняк22: Уникальнейшие фотографии и истории учителей, работавших на Алтае в годы войны

После публикации в «Алтайской правде» серии материалов об учителях, работавших на Алтае в годы войны, мы получили немало откликов. Одной из первых отозвалась проживающая в Новосибирске уроженка Советского района Тамара Петровна Евтюшкина. В ее архиве сохранились уникальнейшие фотографии – таким раритетам был бы рад любой музей или архив.

Волну откликов вызвала уже и публикация снимков, присланных в редакцию Евтюшкиной. Эти фотографии рассказывали об истории системы образования края – родители Тамары Петровны были педагогами.

Теперь мы уже получаем не только благодарности от потомков героев снимков, музейщиков края, но и новые фотографии от наших читателей.

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Из далекой Калмыкии получен этот снимок 1948 года. На нем – 1 класс Батуровской (Шелаболихинский район – прим. авт.) семилетней школы. Классный руководитель Екатерина Николаевна Фадеева — во втором ряду шестая слева. Рядом с ней учитель Артамонова.

Вы сначала можете удивиться: первоклассников на снимке – 40 человек! И удивитесь еще больше, узнав, что еще 6 учеников отсутствуют. Но если вглядеться в фотографию, все становится понятным. Среди ребятишек немало маленьких калмыков – их вместе с родителями сослали в Сибирь во время войны…

Об отце Владимира Дорджиева «АП» рассказывала в прошлом году:

«Повезло старшему лейтенанту танкисту Шарде Дорджиеву, причем дважды. Он не только остался на фронте, но и стал одним из трех калмыков – участников Парада Победы.

После побывки Шарда еще год служил в Московском военном округе, а в 1946-м отбыл к семье. Его направили работать бухгалтером в Батурово. На Алтае родились его трое детей – Александр, Полина, Иван. На Алтае Шарда и похоронен. Он ушел из жизни совсем молодым, в июле 1953-го…»

Своего первенца Шарда увидел впервые после Победы: Владимир родился в 1941-м. В школу Владимир Дорджиев пошел в Батурово. И о ней сохранил самые приятные воспоминания.

«В школе было много учеников, — пишет он. — Перед началом занятий всей школой выходили на физзарядку и мы делали зарядку с удовольствием. Учиться было трудно, потому что не хватало учебников, у некоторых учеников не было зимней одежды…

Но школа нас манила – просторная, со светлыми большими классами. Она стояла на взгорке рядом с бывшей церковью. Директором был фронтовик Василий Яковлевич Фокин – человек требовательный, но справедливый».

Уроженка Барнаула Татьяна Попова живет в Москве. Она – потомок знаковых для столицы региона семей Ватманов, Корольковых и Слободских. Трагическую историю большой семьи тоже уже рассказывала «Алтайка». Предки Татьяны Поповой были барнаульскими педагогами, потому в семье сохранились школьные фотографии. Две из них атрибутированы – то есть, на обратной стороне снимков мы можем узнать, кто на них изображен.

Также мы публикуем новые снимки, полученные от Тамары Петровны Евтюшкиной. На этих фотографиях сняты:

Сотрудники сростинского райсполкома (1929) Районная учительская конференция (Сростки, 10.09.1930) Учительская конференция Смоленского района (январь 1933)

Курсы ликвидации неграмотности (Сростки, 1930)

Учителя Талицкой школы (январь 1933)

Вглядитесь в лица героев снимков! Если узнаете своих родных – сообщите, пожалуйста, в редакцию (stirskaya@mail.ru).

PS. На одном из снимков, присланных Татьяной Поповой, изображена учитель географии Надежда Альбова. Ее многие видели на широко известном фото «Пятилетие школы №1». Увы, судьба педагога была трагической…

Альбова Надежда Ивановна (1889)

Место рождения: г. Казань

Профессия / место работы: учитель

Место проживания: г. Барнаул

Дата смерти: 3 февраля 1943 г.

Место смерти: в заключении

Дата ареста: 28 февраля 1938 г.

Обвинение: по обвинению в к. -р. организационной деятельности

Осуждение: 31 декабря 1938 г.

Осудивший орган: Алтайским крайсудом

Приговор: к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Прибыла в Карлаг 29.06.1939 из тюрьмы г. Барнаула. Умерла в Акмолинском отделении 3.02.1943.

Дата реабилитации: 28 февраля 1959 г.

Алтайская правда