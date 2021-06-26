ГОРНЯК22 26.06.2021
Образование

Горняк22: Уникальнейшие фотографии и истории учителей, работавших на Алтае в годы войны

Горняк22
9 часов Ago

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После публикации в «Алтайской правде» серии материалов об учителях, работавших на Алтае в годы войны, мы получили немало откликов. Одной из первых отозвалась проживающая в Новосибирске уроженка Советского района Тамара Петровна Евтюшкина. В ее архиве сохранились уникальнейшие фотографии – таким раритетам был бы рад любой музей или архив.

Волну откликов вызвала уже и публикация снимков, присланных в редакцию Евтюшкиной. Эти фотографии рассказывали об истории системы образования края – родители Тамары Петровны были педагогами.

Теперь мы уже получаем не только благодарности от потомков героев снимков, музейщиков края, но и новые фотографии от наших читателей.

***

Из далекой Калмыкии получен этот снимок 1948 года. На нем – 1 класс Батуровской (Шелаболихинский район – прим. авт.) семилетней школы. Классный руководитель Екатерина Николаевна Фадеева — во втором ряду шестая слева. Рядом с ней  учитель Артамонова.

ГОРНЯК22 26.06.2021

Вы сначала можете удивиться: первоклассников на снимке – 40 человек! И удивитесь еще больше, узнав, что еще 6 учеников отсутствуют. Но если вглядеться в фотографию, все становится понятным. Среди ребятишек немало маленьких калмыков – их вместе с родителями сослали в Сибирь во время войны…

Об отце Владимира Дорджиева «АП» рассказывала в прошлом году:

«Повезло старшему лейтенанту танкисту Шарде Дорджиеву, причем дважды. Он не только остался на фронте, но и стал одним из трех калмыков – участников Парада Победы.

После побывки Шарда еще год служил в Московском военном округе, а в 1946-м отбыл к семье. Его направили работать бухгалтером в Батурово. На Алтае родились его трое детей – Александр, Полина, Иван. На Алтае Шарда и похоронен. Он ушел из жизни совсем молодым, в июле 1953-го…»

Своего первенца Шарда увидел впервые после Победы: Владимир родился в 1941-м. В школу Владимир Дорджиев пошел в Батурово. И о ней сохранил самые приятные воспоминания.  

«В школе было много учеников, — пишет он. — Перед началом занятий всей школой выходили на физзарядку и мы делали зарядку с удовольствием. Учиться было трудно, потому что не хватало учебников, у некоторых учеников не было зимней одежды…

Но школа нас манила – просторная, со светлыми большими классами. Она стояла на взгорке рядом с бывшей церковью. Директором был фронтовик Василий Яковлевич Фокин – человек требовательный, но справедливый».

Уроженка Барнаула Татьяна Попова живет в Москве. Она – потомок знаковых для столицы региона семей Ватманов, Корольковых и Слободских. Трагическую историю большой семьи тоже уже рассказывала «Алтайка». Предки Татьяны Поповой были барнаульскими педагогами, потому в семье сохранились школьные фотографии. Две из них атрибутированы – то есть, на обратной стороне снимков мы можем узнать, кто на них изображен.

ГОРНЯК22 26.06.2021

Также мы публикуем новые снимки, полученные от Тамары Петровны Евтюшкиной. На этих фотографиях сняты:

ГОРНЯК22 26.06.2021Сотрудники сростинского райсполкома (1929) ГОРНЯК22 26.06.2021Районная учительская конференция  (Сростки, 10.09.1930) ГОРНЯК22 26.06.2021Учительская конференция Смоленского района (январь 1933) ГОРНЯК22 26.06.2021
Курсы ликвидации неграмотности (Сростки, 1930) ГОРНЯК22 26.06.2021
Учителя Талицкой школы (январь 1933)

Вглядитесь в лица героев снимков! Если узнаете своих родных – сообщите, пожалуйста, в редакцию (stirskaya@mail.ru).

PS. На одном из снимков, присланных Татьяной Поповой, изображена учитель географии Надежда Альбова. Ее многие видели на широко известном фото «Пятилетие школы №1». Увы, судьба педагога была трагической…

Альбова Надежда Ивановна (1889)

Место рождения: г. Казань

Профессия / место работы: учитель

Место проживания: г. Барнаул

Дата смерти: 3 февраля 1943 г.

Место смерти: в заключении

Дата ареста: 28 февраля 1938 г.

Обвинение: по обвинению в к. -р. организационной деятельности

Осуждение: 31 декабря 1938 г.

Осудивший орган: Алтайским крайсудом

Приговор: к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Прибыла в Карлаг 29.06.1939 из тюрьмы г. Барнаула. Умерла в Акмолинском отделении 3.02.1943.

Дата реабилитации: 28 февраля 1959 г.

Алтайская правда

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