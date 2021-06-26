Горняк22: Губернатор Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками 2021 года

Фото Андрей КАСПРИШИН

25 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ. Среди них – победители и призеры различных олимпиад. У этих талантливых ребят есть четкий план по поступлению в престижные вузы. Первый шаг к исполнению мечты они уже сделали – сдали ЕГЭ на высокие балы.

В нынешнем году мероприятие прошло в дистанционном формате на базе IT-куба Алтайского края. В зале на встрече с главой региона присутствовали всего порядка 15-ти выпускников, остальные – вышли на связь из своих школ.

Виктор Томенко подчеркнул, что такой режим работы, который еще несколько лет назад был непривычным, ребята за последнее время освоили хорошо. И сумели проявить себя в сегодняшних реалиях.

— Нельзя достичь высоких результатов без соответствующих условий, — сказал губернатор. — Мы их стараемся по максимуму создавать. Всю информационную инфраструктуру усиливаем для предоставления равных возможностей. Появляются и так называемые «точки роста» в сфере образования. Создадим порядка 140 по краю – в сельских школах, малых городах. Благодаря им ребята смогут углубленно изучать школьные предметы.

Среди лучших выпускников 2021 года числятся порядка 1000 человек. Одни намерены выбрать местные учебные заведения для поступления, другие — нацелены на столичные вузы.

Анна Музюкина из Алтайского краевого педагогического лицея сдала ЕГЭ по литературе на заветные 100 баллов. Признается, что не рассчитывала на такой результат.

— Надеялась набрать порядка 70 баллов, — рассказывает девушка. — Но меня записали в тот кабинет, где сдавала экзамен по русскому в девятом классе, и тогда тоже были хорошие баллы. Эта атмосфера сразу настроила на соответствующий результат. Я очень хочу посмотреть мир, поэтому собираюсь изучать лингвистику. Рассматриваю варианты учебы в Барнауле, Санкт-Петербурге и Москве. У меня пока все хорошо с русским и английский языками, есть некоторые знания японского…

А вот выпускница кадетской школы из Бийска Малика Ахмедова собирается подавать документ в АлтГУ.

— Я с первого класса в кадетской школе. И, конечно, хотела дальше идти по этому пути. Но не прошла в Барнаульский юридический институт по состоянию здоровья. Сейчас остановилась на профессии дизайнера – я из творческой семьи, сама хорошо рисую с детства. А вообще для меня самое главное — самореализация. Хочу заниматься тем делом, которое нравится и приносит пользу людям.

Отметим, в 2021 году из школ выпустили порядка 12 тысяч ребят. Экзамены сдавали около 10 тысяч. По данным министерства образования и науки, полученные результаты по химии, географии, русскому языку сопоставимы с результатами прошлого года. По литературе и профильной математике наблюдается положительная динамика.

Вузы края уже объявили о старте приемной кампании. 21 июня на Госуслугах заработал сервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

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Алтайская правда