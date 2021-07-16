Алтапресс: В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, программа подготовки предпринимателей реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Также идеи проекта соответствуют реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров "Алтайский фонд МСП"

В этом году программа реализуется на базе регионального центра «Мой бизнес» и Алтайского филиала РАНХиГС.

Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, позволяющий приобрести современные знания и практические навыки по направлениям:

Организация командной работы в бизнесе;

Налогообложение бизнеса;

Технологии эффективных коммуникаций;

Управление финансами;

Маркетинг и продажи;

Технологии ведения переговоров;

Правовая среда бизнеса.

Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для слушателей, показавший лучший результат, предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы установленного образца.

К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится, НО «Алтайский фонд МСП», количество мест ограничено. Узнать подробнее о Программе можно на сайте губернаторская программа мойбизнес22. рф и по телефону 8 800 222 8322.

Алтапресс