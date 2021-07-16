ГОРНЯК22 16.07.2021
Образование

Алтапресс: В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства

Горняк22
14 часов Ago

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, программа подготовки предпринимателей реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Также идеи проекта соответствуют реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров "Алтайский фонд МСП"

В этом году программа реализуется на базе регионального центра «Мой бизнес» и Алтайского филиала РАНХиГС.

Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, позволяющий приобрести современные знания и практические навыки по направлениям:

  • Организация командной работы в бизнесе;
  • Налогообложение бизнеса;
  • Технологии эффективных коммуникаций;
  • Управление финансами;
  • Маркетинг и продажи;
  • Технологии ведения переговоров;
  • Правовая среда бизнеса.

Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для слушателей, показавший лучший результат, предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы установленного образца.

К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится, НО «Алтайский фонд МСП», количество мест ограничено. Узнать подробнее о Программе можно на сайте губернаторская программа мойбизнес22. рф и по телефону 8 800 222 8322.

В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства1

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: По федеральной программе «Содействие занятости» выданы первые удостоверения о повышении квалификации

Алтапресс: По федеральной программе «Содействие занятости» выданы первые удостоверения о повышении квалификации

Горняк22
14 часов Ago
Алтайский филиал РАНХиГС продолжает работу по дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Удостоверения...
Горняк22: Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению образовательных сертификатов для студентов вузов

Горняк22: Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению образовательных сертификатов для студентов вузов

Горняк22
14 часов Ago
Минобрнауки России планирует провести эксперимент по обучению студентов высших учебных заведений на основе образовательных сертификатов в 2022–2024 годах. Цель эксперимента...
Алтапресс: Алтайских студентов зовут на обязательную вакцинацию и составляют списки

Алтапресс: Алтайских студентов зовут на обязательную вакцинацию и составляют списки

Горняк22
2 дня Ago
Алтайский государственный университет издал распоряжение об организации вакцинации обучающихся. В документе (есть в распоряжении altapress.ru) прямо не говорится об обязательности прививки, но сами студенты заявили обратное....

Читать по теме:

ВТОПЕ: