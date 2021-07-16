ГОРНЯК22 16.07.2021
Образование

Алтапресс: По федеральной программе «Содействие занятости» выданы первые удостоверения о повышении квалификации

Горняк22
14 часов Ago

Алтайский филиал РАНХиГС продолжает работу по дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Удостоверения о повышении квалификации Алтайский филиал РАНХиГС.

Надо сказать, что реализация национального проекта «Демография» началась в 2019 году. Мероприятия по обучению проводились для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (федеральный проект «Старшее поколение»). В 2020 году обучение в рамках проекта стало доступно для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

За период реализации указанные мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан.

Распространение коронавирусной инфекции и негативные финансово-экономические последствия спровоцировали повышение напряженности на рынке труда: ликвидация предприятий, сокращение численности или штата работников, а также повышение уровня безработицы. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование необходимо для поддержания уровня и приобретения дополнительных навыков и компетенций для трудоустройства на новое место работы иных категорий граждан.

Выпускники программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». 1 Выпускники программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Алтайский филиал РАНХиГС.

В этой связи с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий граждан:

  • граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
  • безработные;
  • граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
  • граждане предпенсионного возраста;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
  • женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

В июле в Алтайском филиале РАНХиГС завершили обучение слушатели программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Эта программа обучения реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 24 слушателя получили не только удостоверение, но и именное свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0».

Выпускники программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». 2 Выпускники программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Алтайский филиал РАНХиГС.

Отличные курсы, всем рекомендую. Всесторонний охват рассматриваемых тем, сочетание различных видов образовательных технологий, применяемых для преподнесения материала, наличие обратной связи с преподавателями и организаторами курсов, позволяющей оперативно решать возникающие вопросы. А также очень гибкая программа, позволяющая определить круг рассматриваемых вопросов в рамках направления в зависимости от интересов и потребностей обучающихся, удобный график, позволяющий получать необходимые знания, желание педагогического состава и организаторов передать как можно больше своего опыта. Уважаемые мамочки, нам все по плечу! — поделилась впечатлениями об учебе Марина Мерзлякова, бухгалтер коммерческой организации, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

18+

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства

Алтапресс: В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства

Горняк22
14 часов Ago
Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, программа подготовки предпринимателей реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020...
Горняк22: Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению образовательных сертификатов для студентов вузов

Горняк22: Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению образовательных сертификатов для студентов вузов

Горняк22
14 часов Ago
Минобрнауки России планирует провести эксперимент по обучению студентов высших учебных заведений на основе образовательных сертификатов в 2022–2024 годах. Цель эксперимента...
Алтапресс: Алтайских студентов зовут на обязательную вакцинацию и составляют списки

Алтапресс: Алтайских студентов зовут на обязательную вакцинацию и составляют списки

Горняк22
2 дня Ago
Алтайский государственный университет издал распоряжение об организации вакцинации обучающихся. В документе (есть в распоряжении altapress.ru) прямо не говорится об обязательности прививки, но сами студенты заявили обратное....

Читать по теме:

ВТОПЕ: