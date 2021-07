Алтапресс: Повышенные стипендии, комфортное проживание и личный наставник: в СФУ рассказали о программе поддержки абитуриентов

В Сибирском федеральном университете рассказали о новой программе поддержки абитуриентов. Кроме традиционных повышенных стипендий, абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ и другими достижениями смогут претендовать на стипендии в 6 раз выше обычных, места в общежитиях «Комфорт +», и личного наставника-преподавателя.

Повышенные стипендии, комфортное проживание и личный наставник. Сибирский федеральный университет

Впервые будет реализован комплекс мер, получивший название «Университетская долина». Он включает в себя три пакета: «Стипендия +» (первокурсники будут получать 24 000 рублей в первый год обучения), «Комфорт +» (дает право на проживание в общежитии повышенной комфортности с возможностью бесплатного доступа к сети «Интернет» на весь период обучения) и «Лидер +» (за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения).

Участниками программы «Стипендия +» становятся все, кто сдал ЕГЭ по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии не менее 90 баллов, и поступил в СФУ. Место в общежитии с бесплатным интернетом предусмотрено для иногородних абитуриентов, преодолевших установленный средний балл, а научный наставник — обладателю самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.

Также Сибирский федеральный университет продолжает программу повышенных стипендий первокурсникам очной формы обучения, зачисленным на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Так, стобалльники смогут получать стипендию в размере 7 200 рублей, победители международных и всероссийских олимпиад — 8 400 рублей, поступающие на приоритетные направления подготовки и специальности — 4 800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении составит не менее 65 баллов. С полным списком можно ознакомиться на сайте СФУ.

Традиционно СФУ поддерживает абитуриентов, поступающих на платное обучение. Так, была разработана гибкая система скидок в зависимости от баллов ЕГЭ. По некоторым направлениям подготовки и специальностям стоимость года обучения может быть снижена до 50%. Кроме этого, стоимость обучения снижается на 10% для всех, оплачивающих обучение средствами образовательного кредита.

Как и в прошлом году, поступающие на обучение в СФУ на платной основе имеют возможность оформить льготный образовательный кредит с государственной поддержкой от Сбербанка, фиксированная ставка 3% годовых. Напомним, при оплате обучения можно также воспользоваться рассрочкой. Для зачисления на платное обучение необходимо внести первый взнос в размере не менее 40% от стоимости обучения за первый учебный семестр.

Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Теперь в СФУ подать документы можно любым удобным способом: онлайн через АИС «Абитуриент», через портал «Госуслуги», с помощью операторов почтовой связи или лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79 (корпус Библиотеки), проспект Красноярский рабочий, 95). Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт https://postuplenie2021.sfu-kras.ru/. С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.

Вопросы о поступлении в СФУ можно задать, позвонив по номеру горячей линии 8−800−550−22−24 (*4024 — доступно только с мобильного) или написав по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru. Вся необходимая абитуриентам информация размещена на сайте СФУ в разделе «Поступление».

Сибирский федеральный университет — крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26 000 студентов из 47 регионов России и 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе СФУ 22 института, в которых реализуются более 300 программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающие любым запросам абитуриента — от экономической безопасности до мехатроники. На базе СФУ открыт первый в России Институт гастрономии совместно с французским брендом INSTITUTE PAUL BOCUSE. В распоряжении университета, Научная библиотека с 2 млн единиц фонда, собственный медицинский центр и Конгресс-холл. СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии рейтинга The Best Universities in Europe.

