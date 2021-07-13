Алтапресс: Внимание, абитуриенты!
12 июля, в понедельник завершается прием документов на очную и очно-заочную форму обучения для тех, кто сдает вступительные испытания в Академии.
Алтайский филиал РАНХиГС
Напомним, подать документы вы можете онлайн и лично.
Подробнее о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС вы можете узнать в разделе «Абитуриенту», а также по телефону 8 (3852) 503−003.
Приёмная комиссия работает по адресу: ул. Партизанская, 187 (корпус А, 2 этаж), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.
What’s App: +7−923−653−11−33
E-mail: select@alt.ranepa.ru
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