Алтапресс: Алтайский государственный институт культуры ведет прием абитуриентов на целевое обучение

В Алтайском государственном институте культуры полным ходом идет приемная кампания. В 2021 году институт откроет свои двери для 500 студентов для обучения как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения, по всем уровням высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка по 30 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения.

I корпус Алтайского государственного института культуры. Архив Алтайского государственного института культуры.

Абитуриенты, поступающие на творческие направления, должны не только предоставить результаты ЕГЭ, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Подготовка к их сдаче уже начиналась, а сами экзамены стартуют 15 июля. Кроме творческих, институт готовит специалистов по гуманитарным направлениям — туризм, выставочная и библиотечно-информационная деятельность, для поступления на которые, необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе или истории.

«Творческие специальности и направления подготовки АГИК традиционно пользуются спросом среди поступающих. Как правило, конкурс составляет 4−6 человек на место. Но у некоторых абитуриентов перспектива участия в жесткой конкурентной борьбе вызывает стресс, а родители задаются вопросом дальнейшего трудоустройства выдержавшего все испытания ребенка. Решением этих и многих других проблем может явиться обучение в рамках целевой квоты», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Целевой договор на обучение заключается между абитуриентом и организацией и гарантирует целый ряд преимуществ. Во-первых, это отдельный конкурс при поступлении. Во-вторых, это трудоустройство после окончания обучения в организацию, подписавшую договор. В-третьих, это бесплатное обучение на бюджетных местах с получением стипендии. На сегодняшний день Правительство Российской Федерации рассматривает целевую подготовку кадров для отрасли культуры как одно из приоритетных направлений работы, адресная социальная поддержка молодых специалистов этой сферы является одним из ключевых пунктов соответствующей программы.

В приемную комиссию Алтайского государственного института культуры уже подано большое количество заявок на целевое обучение специалистов для Чарышского, Тогульского, Алтайского, Волчихинского, Кулундинского, Бийского, Солонешенского районов Алтайского края. И сейчас институт продолжает прием документов от абитуриентов, желающих обучаться на условиях целевой подготовки.

Прием документов на очную форму обучения продлится до 29 июля — для поступающих исключительно по результатам ЕГЭ, но для тех, кому необходимо сдавать вступительные испытания творческой направленности прием документов завершается раньше — 17 июля. На заочную форму обучения прием документов заканчивается 30 июля.

Личный прием абитуриентов ведется по адресу г. Барнаул, ул. Юрина, 277. Также документы для поступления в АГИК можно подать через Личный кабинет абитуриента АГИК на сайте agik22.ru.

Телефоны горячей линии приемной комиссии: 8 (385−2)-54−73−59, +7 961−990−70−37, e-mail: priem@agaki.ru

Алтапресс