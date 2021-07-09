Алтапресс: В День семьи, любви и верности студенты Алтайского филиала РАНХиГС запустили акцию «Семейное счастье»

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот праздник студенты разных направлений под руководством старшего преподавателя кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Юлии Ляпиной запускают акцию «Семейное счастье».

День семьи, любви и верности. Алтайский филиал РАНХиГС.

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает всех желающих поделиться историями своей семьи. В планах у организаторов опубликовать семейные истории в книге, которую выпустят под названием «Моменты семейного счастья».

«Все гости, посещающие Алтайский филиал РАНХиГС, обычно замечают тёплую атмосферу, царящую в нашем вузе. И действительно, все 20 лет эту атмосферу создают и поддерживают люди, участвующие в жизни Академии. Мне вообще повезло: сами дисциплины, которые я вела на протяжении всех лет (Этнопедагогика, Психология семьи и т.д.), так или иначе связаны с семейными ценностями. Думаю, что очень символично будет запустить акцию именно в День семьи, любви и верности. Приглашаем поделиться историями любви своих родителей, бабушек, прадедушек, чтобы успеть поблагодарить их за моменты счастья, которые вплетены в историю каждой семьи», — говорит Юлия Ляпина, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС.

В видеоприглашении принял участие доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Артём Шмаков со своей семьей.

Для участия в акции присылайте истории (видео, фото и текстовые материалы).

Координаторы проекта: Софья Плугина, тел. 8 (902)999−32−69, sofaplugina73@gmail.com, Яна Шикунова, 8 (963)527−66−80, yanashikunova2017@gmail.com.

Алтапресс