Алтапресс: Первые слушатели по федеральному проекту «Содействие занятости» завершили обучение

Первого июля в Алтайском филиале РАНХиГС завершили обучение слушатели программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Программа обучения реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета.

Первые слушатели по федеральному проекту «Содействие занятости» завершили обучение. Алтайский филиал РАНХиГС.

Группа из 24 человек проходила повышение квалификации с первого июня и теперь слушатели курса прошли итоговую аттестацию, проходившую в форме онлайн-тестирования.

Помимо тестирования, знания слушателей курса также оценивались второй формой контроля — работа по методическому пособию, в результате чего они получили именное свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0».

По результатам аттестации, все слушатели достойно справились с заданиями теста и показали применение полученных знаний.

Скоро первые слушатели по проекту «Содействие занятости» получат удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, что федеральный проект в рамках национального проекта — «Содействие занятости» — дает больше возможностей по переобучению и поиску работы. Если до 2021 года обучение могли пройти только мамы детей дошкольного возраста и граждане 50 лет и старше, то сегодня расширен перечень категорий граждан, которые смогут обучиться в рамках данного проекта:

Граждане , ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости;

ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости; Граждане в возрасте 50 лет и старше;

Безработные граждане;

Граждане предпенсионного возраста;

Женщины , находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; Женщины , не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

РАНХиГС является одним из трех ключевых операторов федерального проекта. Так, 29 мая в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» началась профессиональная переподготовка первой группы по программе «Современные технологии оценки персонала».

— При подготовке и реализации образовательных программ особое внимание уделяется потребностям работодателей, чтобы окончившие обучение были востребованы на рынке труда. Прошедшие обучение безработные получат помощь в трудоустройстве, а работающие — возможность сохранить свое рабочее место благодаря новым навыкам — Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

В Алтайском филиале Президентской академии, в рамках национального проекта «Демография», можно пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации за счет средств федерального бюджета.

Подробную информацию можно получить в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432

Алтапресс