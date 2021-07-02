Алтапресс: Стулья летят в спину. Как в Алтайском крае детей с умственной отсталостью сначала учат играть, а потом быть взрослыми

В России умственной отсталостью той или иной степени страдают, по разным данным, от 0,5 до 3% населения. Однако не всегда диагноз, связанный с интеллектом, неизлечим. Бывают случаи, когда во взрослом возрасте его снимают и в дальнейшем человек живет без ограничений и справки об инвалидности. Но так «везет» не всем. Altapress.ru узнал, как диагностируют и корректируют это заболевание и почему к детям с ним лучше не поворачиваться спиной (в прямом и переносном смысле).

Ребенок. Башня. pixabay.com.

Причины и риски

В краевой столице выбор мест, где занимаются с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, небольшой. Одно из них — Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Оксана Юрьева, заведующая отделом по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, объясняет: «Умственная отсталость — это поражение коры и подкорковых структур головного мозга, которое поддается коррекции. Это очень длительный и трудоемкий процесс. Зачастую не обойтись без медикаментозной поддержки».

Причин заболевания множество. Но лидирующие — наследственность, когда один или оба родителя имеют диагноз. И возраст будущей мамы. Чем она старше, тем больше риск. Он также увеличивается, если резус-фактор мамы и малыша не совпадает.

Младенец. unsplash.com

Справка

В 90% случаев у родителей, имеющих умственную отсталость, родится ребенок с этой патологией, по данным Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Еще проблема может возникнуть, если во время беременности женщина перенесла инфекционное заболевание (особо опасны краснуха, корь и герпес). Или имеет хроническую патологию. Например, диабет или фенилкетонурию.

Врачи предупреждают роженицу о рисках, однако точно предугадать появление умственной отсталости невозможно. Также никто не отменял генетические мутации. Интеллект может пострадать и в результате травмы в раннем возрасте.

Огромную роль играют социальные факторы: курение, алкоголизм, наркомания. В их влиянии на плод сомневаться не приходится, а после появления маленького чуда ситуация усугубляется.

Семья, ребенок СС0

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Такие родители, даже если видят отклонения, ничего с ними не делают. «Ну не могу я его водить к логопеду, в бассейн. Нет возможности». Получается, ребенок мало того, что не развиваются, так еще и те нарушения, которые уже имеются, прогрессируют.

Нередко умственная отсталость сочетается с другим заболеванием (синдром Дауна, аутизм, ДЦП и т.д.). Но может быть и «одиночкой». Главная черта интеллектуальных нарушений — отсутствие мыслительных операций.

Нельзя не узнать , больно принять

В младенческом возрасте патология проявляет себя отсутствием лепета, реакции на людей, игрушки. Или наоборот — чрезмерной возбудимостью.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Обычно мама и папа сами ведут чадо к специалисту, когда понимают, что ему уже давно пора говорить, но к этому даже нет предпосылок. Логопед, в свою очередь, понимает, что проблемы есть и с обучением… И направляет дальше. В конце концов, получив диагноз у психиатра (его ставят не раньше трех лет), родители всегда пребывают в шоке. Начинают думать: «С моими ребенком такого случится не могло».

Оксана Юрьева. Предоставлено altapress.ru.

Дети с умственной отсталостью гораздо позднее осваивают не только речь, но и ходьбу. Имеют избыточную психомоторную активность, иногда нарушения слуха, зрения. Затем, когда малыш подрос, его становится тяжело обучить базовым бытовым навыкам: мыть руки, держать ложку, пить из стакана, самостоятельно есть, одеваться.

Ближе к трем годам дают о себе знать трудности и с другими когнитивными задачами: умением различать цвета, формы, времена года.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Можно привести такой пример. Показываешь ребенку мишку-игрушку, он понимает, кто это. А нарисованного мишку, то есть плоское изображение, не идентифицирует. Или слышит фразу, а воспринимает только отдельные слова из нее, которые ему знакомы. Не может сложить предложение воедино и понять его. Похожая ситуация происходит с разрезными картинками, из которых нужно составить историю, расположив в верном порядке.

Алтайский ппмс центр. Предоставлено altapress.ru.

Пойти в обход и победить

В работе с интеллектуальными нарушениями действует формула: «Чем раньше старт, тем эффективнее коррекция». Однако сами родители обычно не знают, как найти подход к своему чаду. Поэтому без помощи профессионалов не обойтись.

Справка

Дети с умственной отсталостью, как правило, наблюдаются у нескольких специалистов: психиатр, клинический психолог, невролог, дефектолог, логопед.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

В дефектологии есть понятие «обходные пути». Оно означает, что педагог опирается на те анализаторы, которые наиболее хорошо проявляются. Это может быть зрение, слух, тактильные ощущения, двигательные реакции. Процесс обучения выстраивают исходя из того, что ребенок уже знает. Например, он понимает, что такое солнышко, травка. Дальше можно объяснить цвета: желтый как солнышко, зеленый как травка и показывать картинки. А потом дойдет и до предметов определенных цветов.

Алтайский ппмс центр. Анна Кабанова.

У заболевания несколько степеней. Полностью вывести удается только из первой и второй. В случаях третьей и четвертой человека можно развивать, но вряд ли это приведет к какому-то результату. Такие пациенты получают инвалидность навсегда.

Уровень IQ и психологический возраст при разных степенях умственной отсталости:

Легкая: IQ — 50−69. Психологический возраст — 9−12 лет.

Умеренная: IQ — 35−49. Психологический возраст — 6−9 лет.

Тяжелая: IQ — 20−34. Психологический возраст — 3−6 лет.

Глубокая: IQ — до 20. Психологический возраст — до 3-х лет.

Нетипичная школа

В работе с детьми с умственной отсталостью, как рассказывает собеседница, колоссальное значение имеет соблюдение нескольких принципов. Первый — комплексное сопровождение специалистов. Согласно ему ребенок наблюдается у медиков, занимается с педагогами, ему помогают органы социальной защиты.

Алтайский ппмс центр. Предоставлено altapress.ru.

Второй — системный подход. Когда маленький ученик осваивает определенную тему, все преподаватели (дефектолог, логопед, психолог) работают с ним только по ней, но каждый со своей стороны. Только так подопечный сможет запомнить материал.

Третий — постановка цели, согласно исходным данным. Иногда она и является потолком, до которого может дорасти ребенок.

Учебное пространство тоже устроено особым образом и совсем не похоже на школьный класс. Небольшая светлая комната выполнена в светлых спокойных тонах, пол застелен мягким ковром. Аккуратная деревянная мебель будто прямиком из кукольного домика (он тут тоже есть), но человеческого размера.

Помещение специально разделено на несколько зон. Рабочая — со столом и стульями, стоящими напротив друг друга. Одно — для учителя, другое для ученика. Никаких парт и скучной системы рассадки.

Школа. Открытые источники в интернете.

«Гостиная» с двумя уютными креслами и журнальным столиком. Там часто сидят родители и наблюдают за своим сыном или дочкой, чтобы потом качественно выполнить домашнее задание.

Отдельного внимания заслуживает игровая. Для обычного ребенка — это обитель фантазии и беззаботности. А для того, кто имеет умственную патологию, — тренировочное поле.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Наших ребятишек, помимо всего прочего, нужно учить играть. Ведь игра — важнейший процесс развития. Без нее формирование мыслительных процессов невозможно. Мы показываем, как нужно катить или бросать мяч. Любопытно, что игрушки не должны быть «заменителями» чего-либо, а только «натуральными» предметами. Допустим, нормотипичный ребенок может поставить палку между ног, представить, что это лошадка и поскакать на ней. Те, с кем занимаемся мы, так не умеют. Поэтому у нас есть лошадка.

Игрушки.

Я посмотрела на пушистого зверя, повернутого мордочкой в угол. Этот конь или наказан, или устал ждать своего жокея.

Неформальная обстановка нужна не только для красоты и комфорта. Дело в том, что дети с нарушением интеллекта, как правило, неусидчивы и быстро утомляются. Чтобы расслабиться, им нужно сменить деятельность. Иначе усталость может прилететь прямиком в учителя.

«Детишки нередко нас бьют или могут что-нибудь кинуть. Поэтому есть железное правило — не поворачиваться спиной. Подопечный всегда должен быть на виду. А то, бывало, и стулья бросали» — с улыбкой рассказывает Юрьева.

Но это, конечно, не со зла и не намеренно. Просто дитя не знает, как иначе можно выразить свое недовольство чем-либо.

Справка

Одно занятие с ребенком с умственной отсталостью длится от 15 до 25 минут в зависимости от возраста. Всего «уроков» бывает не более двух в день у разных специалистов. Перерыв длится около 10 минут. Рекомендуется приходить на уроки не менее двух раз в неделю.

Алтайский ппмс центр. Анна Кабанова.

Процесс коррекции забирает много энергии не только у ученика и его родителей, но и у педагога. Но, как признается Оксана Юрьева, работа всегда стоит своих усилий.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Нужно любить детей, какими бы они ни были. Вот, например, ребятишки с синдромом Дауна. У них легкая умственная отсталость, они поддаются обучению. Они очень ласковые, хотят внимания, объятий, поддержки. Другой потрясающий пример, когда ученику снимают диагноз и инвалидность.

Но бывают моменты, когда даже опытному педагогу приходится нелегко.

Школа. Учеба. СС0.

Оксана Юрьева,

заведующая отделом:

Предугадать, к какому результату может прийти ребенок, невозможно. И сколько времени займет путь — тоже. Может несколько месяцев, а может и лет. Все это время собираешь навыки по крупицам, и это очень тяжело с моральной точки зрения. Порой кажется, что ничего не меняется: что вот он — потолок и дальше идти ученик не может, но останавливаться совсем нельзя. А дать перерыв или найти другой подход — можно. С помощью того или иного способа все-таки удается выйти на новый уровень. А за ним будет еще и еще.

Алтапресс