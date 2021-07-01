ГОРНЯК22 02.07.2021
Образование

Алтапресс: Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома?

Горняк22
18 часов Ago

Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС Ян Меженин, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. соц. н. представляет экспертное мнение на тему — образование через всю жизнь.

Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома? Фото: Алтайский филиал РАНХиГС

В современном обществе образование играет огромную роль. Сегодня наличие диплома не является гарантией трудоустройства. С одной стороны, это связано с ростом количества людей, имеющих высшее образование и увеличивающейся между ними конкуренцией, с другой стороны качеством полученных в ВУЗе навыков.

Современные выпускники сталкиваются с достаточно высокими требованиями работодателей, которые хотят видеть у себя в штате не только профессионала, разбирающегося в своей сфере, но и человека с целым рядом надпрофессиональных навыков (soft skills), которые позволяют конструктивно решать жизненные задачи и эффективно работать с другими людьми. Динамично развивающийся мир только ускоряет эти потребности. Уже стали привычными кассы самообслуживания в супермаркетах, которыее успешно выполняют функции обычного кассира. Сегодня как никогда справедливо выражение: «Если ты не развиваешься — то стоишь на месте». А пока кто-то стоит — другие его обгоняют.

Поэтому россияне все чаще готовы повышать свою квалификацию и развивать конкурентоспособные навыки. По результатам опроса Работа.ру и VisionLabs.

«Более половины опрошенных (53%) рассказали, что в будущем боятся стать невостребованными специалистами». Среди тех, кто боится стать невостребованными, 48% респондентов указали, что им не хватает современных навыков для конкуренции на рынке труда. Каждый пятый (21%) уверен, что его профессия может исчезнуть в будущем, а 17% думает, что их могут заменить роботы. При этом (93%) готово обучаться актуальным навыкам для сохранения востребованности на рынке труда.

Участники опроса назвали самым важным для развития карьеры умение быстро обучаться — этот навык отметил 61% опрошенных. Почти половина (44%) респондентов выделили значимость цифровой грамотности, а треть (33%) указали на важность многозадачности.

Еще 29% опрошенных считают важным навыком умение организовать работу команды, 24% отметили значимость креативности, около 23% выразили мнение, что в будущем сотрудники должны будут знать несколько иностранных языков, а 22% указали на важность поддержания баланса между жизнью и работой.

За последние 30−40 лет в мире произошли масштабные изменения, сегодня образовательная среда выпускает огромное количество курсов, программ переподготовки, тренингов. Наряду с этим в интернет-пространстве существует колоссальное количество образовательного контента, предлагаемое обычными пользователями, стремящимися заработать, не уделяя должного внимания качеству материала. Не исключено, что, проходя какие-либо курсы или наблюдая за популярным блогером, обучающиеся просто тратят свое время, а иногда и деньги.

Опрос по схожей теме в мае провел ВЦИОМ.

Согласно данным опроса большинство россиян (72%) согласны с необходимостью дополнительного обучения, при этом 34% полагают, что его нужно проходить ежегодно, а 38% считают, что это нужно делать раз в несколько лет. Среди молодых людей 18−24 лет необходимость дополнительного обучения признают 83%, а среди 25−34-летних — 81%. Каждый пятый опрошенный (20%) не видит такой необходимости.

Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома?1 Источник: ВЦИОМ

Молодые люди 14−17 лет хотели пройти дополнительное обучение по следующим направлениям: курсы для повышения личной эффективности (25%), профориентация (23%), курсы по отдельным школьным предметам (21%), по 20% интересовались курсами по развитию коммуникативных навыков и курсами по развитию управленческих навыков. Молодежь 18−24 лет и 25−35 лет имела несколько другие приоритеты относительно дополнительного образования: повышение квалификации по своей специальности (39% и 40% соответственно), профессиональная переподготовка (28% и 36% соответственно), курсы для повышения личной эффективности (26% и 27% соответственно), курсы по развитию управленческих навыков (22% и 24%), а также курсы по развитию коммуникативных навыков (24% и 3%).

Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома?2 Источник: ВЦИОМ

Как видно из данных опросов наблюдается существенный запрос на гибкие навыки (soft skills). При выборе программы обучения важно обращать внимание на системность образовательного подхода, который способен сформировать не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции.

Алтапресс

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