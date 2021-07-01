Алтапресс: СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

В 2021 году Сибирский федеральный университет сможет предоставить места в общежитиях всем иногородним абитуриентам. Места будут предоставлены и бюджетникам, и тем, кто поступит на платное обучение. Это стало возможным благодаря значительному увеличению жилого фонда и реновации кампуса к Всемирной зимней универсиаде-2019.

СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов. Фото: Сибирский федеральный университет

Так, в этом году для первокурсников выделено более 4500 мест в общежитиях квартирного и коридорного типов. На сегодняшний день в распоряжении университета 30 общежитий, большая часть которых построены после 2010 года. Стоимость проживания составляет от 710 до 1256 рублей в месяц в зависимости от типа общежития.

Более того, при полной обеспеченности местами иногородних будет рассмотрение выделения мест студентам с трудными жилищными условиями, проживающим на территории Красноярска.

Кампус СФУ представляет собой своеобразный «город в городе». Здесь создано многофункциональное пространство для учебы, спорта и отдыха. Внутри каждой из трёх резиденций СФУ расположены спортивные площадки с уличными тренажёрами, поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол с искусственным покрытием, бассейны, а также амфитеатры и шезлонги, где можно собираться группой, проводить культурные и образовательные встречи.

В черте кампуса находится современная студенческая поликлиника — Медицинский центр СФУ. Новый корпус медцентра также построен к Всемирной зимней универсиаде-2019 и после её окончания передан студентам СФУ.

В новых общежитиях комнаты оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой комнате есть своя ванная и кухня. Внутри общежитий для удобства студентов есть продуктовые магазины, тренажёрные залы, помещения для работы и отдыха.

Добавим, в настоящее время университет строит еще один комплекс из трёх общежитий, получивший название «Университетский». Он будет введен в 2022 году. Это добавит в фонд еще 1328 мест.

Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Теперь в СФУ подать документы можно любым удобным способом: онлайн через АИС «Абитуриент», через портал «Госуслуги», с помощью операторов почтовой связи или лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79 (корпус Библиотеки), проспект Красноярский рабочий, 95). Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт. С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.

Вопросы о поступлении в СФУ можно задать, позвонив по номеру горячей линии 8−800−550−22−24 (*4024 — доступно только с мобильного) или написав по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru. Вся необходимая абитуриентам информация размещена на сайте СФУ в разделе «Поступление».

Справка

Сибирский федеральный университет — крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26 000 студентов из 47 регионов России и 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе СФУ 22 института, в которых реализуются более 300 программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающие любым запросам абитуриента — от экономической безопасности до мехатроники. На базе СФУ открыт первый в России Институт гастрономии совместно с французским брендом INSTITUTE PAUL BOCUSE. В распоряжении университета, Научная библиотека с 2 млн единиц фонда, собственный медицинский центр и Конгресс-холл. СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии рейтинга The Best Universities in Europe.

Алтапресс