Алтапресс: Сразу в село. Проректор Алтайского аграрного университета — о том, как готовят кадры для АПК

Поговорка «Был бы дождичек и гром, и не нужен агроном» ушла в прошлое навсегда. Сельское хозяйство становится все более высокотехнологичной отраслью с внушительными зарплатами и высокими показателями, зависящими от знаний и компетенций работников. Это понимают и руководители предприятий АПК, почти каждую неделю запросы на специалистов поступают в Алтайский аграрный университет.

Комбайн в поле. altapress.ru

Обучение по-новому

Университет готовит специалистов по 18 направлениям бакалавриата, 10 программам магистратуры и 14 программам подготовки аспирантов. Все направления востребованы в аграрном секторе и не только.

«Основной заказчик кадров — министерство сельского хозяйства Алтайского края. В этом году поступили сведения о более чем 100 вакансиях, на которые могут устроиться выпускники вуза, — говорит проректор Алтайского ГАУ Сергей Завалишин. — В основном это вакансии агрономов, инженеров, зоотехников и ветеринаров. Поступают заказы и на экономические направления подготовки. Количество предложений иногда может и превышать количество выпускников».

Вслед за технологиями, которые пришли в сельское хозяйство, меняются программы и методики обучения. Аграрный вуз работает с крупными российскими предприятиями с тем, чтобы современные технологии были известны студентам не только по учебникам и пособиям.

Совместно с Алтайским кластером аграрного машиностроения открыли учебно-консультационный центр, оснащенный современными тракторами, комбайнами, почвообрабатывающей и посевной техникой. В 2017 году появился новый учебно-практический центр завода «Ростсельмаш», оснащенный современной сельскохозяйственной техникой.

Важно, чтобы выпускники вуза умели работать с современными «машинами», — в крае почти не осталось хозяйств, не оснащенных современной техникой, поскольку старая становится экономически невыгодной.

Тракторы, комбайны Анна Зайкова

Есть в аграрном университете и специализированный класс фирмы Amazone с новейшим навигационным оборудованием для сельскохозяйственной техники и программным обеспечением для технологий точного земледелия. Открыт учебный класс по защите растений компании «Август» и класс по кормлению сельскохозяйственных животных от «Мустанг Сибирь». Здесь представлена и техника, и продукция.

В перспективе открытие новых классов с фирмами «ФосАгро», производителем минеральных удобрений, и «Сингента, производителем семян и средств защиты растений.

Корм и дрон

Студенты аграрного университета проходят производственную практику в передовых хозяйствах, и не только в Алтайском крае. На текущий момент день заключено более 250 договоров с предприятиями о практической подготовке.

Вуз сотрудничает с крупными компаниями, такими как «Барнаульский пищевик», «ЭкоНива», «Группа компаний «Черкизово» и другими. Там студенты проходят производственные практики. В 2020 году ГК «Черкизово» организовала и стажировку преподавателей, обучая их передовым технологиям производства.

Коровы. Животноводство. СС0

Активно развиваются программы повышения квалификации и переподготовки, например, планируется открыть направление подготовки пилотов сельскохозяйственных дронов. Этому будут обучаться и студенты.

Бюджетное место

По словам Сергея Завалишина, традиционно большое количество абитуриентов подают документы на инженерные направления — агроинженерия, землеустройство и кадастры. Пользуется популярностью у поступающих ветеринария, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. На эти направления подготовки выделено от 50 до 120 бюджетных мест.

В этом году Алтайский ГАУ не получил бюджетные места на направления подготовки «Продукты питания животного происхождения», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Экономика», «Менеджмент». В то же время значительно увеличились бюджетные места на «Землеустройство и кадастры» и «Профессиональное обучение».

Комбайн в поле. Олег Богданов

Государство поддерживает

Молодым специалистам предлагают выгодные условия. Традиционно несколько лет подряд выпускникам сельскохозяйственных направлений, которые идут работать в АПК края, вручают именные сертификаты на 300 тыс. рублей по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края».

Для того чтобы получить сертификат, выпускник должен заключить договор о том, что предприятие берет его на работу. В основном договоры заключают с теми ребятами, которые проходили практику на конкретном производстве.

Сейчас сельскохозяйственные предприятия, которые трудоустраивают студентов во время прохождения производственной практики, получают субсидии по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Государство компенсирует затраты предприятия на заработную плату и проживание студентов.

Пшеница. СС0

Оригинальный документ

Разумеется, не все студенты вуза готовы после окончания работать в селе. Выпускник университета может трудоустроиться по специальности и в городе. В Барнауле достаточно предприятий, где требуются специалисты, которых готовит Алтайский ГАУ. Городские предприятия также заинтересованы в принятии студентов на практику и на работу.

Сергей Завалишин констатирует, что сейчас большая часть студентов изначально планирует работать в селе: «Я знаю примеры, когда выпускники городских школ в заявлении указывали только одно направление подготовки, при подаче документов без сомнения оставляли оригиналы документов. То есть, сразу готовились работать в сельском хозяйстве и нигде больше».

Сельское хозяйство. СС0

Ожидания и реальность

Проректор считает, что в выборе сельскохозяйственной профессии большую роль играет профориентационная работа и успешный пример родителей и знакомых. Аграрный университет имеет опыт организации специализированных агроклассов как в сельских, так и в городских школах.

Для привлечения абитуриентов и информирования школьников о направлениях подготовки в университете организовали прямые эфиры на классных часах школ. Вуз провел 22 онлайн-трансляции в 258 школах 48 сельских районов. В прямых эфирах участвовал 4441 школьник.

В профориентационной работе задействовали студентов, вчерашних школьников. Это, конечно, эффективнее такой методики, когда об обучении и профессии ребятам рассказывают только деканы факультетов.

«Профориентация нужна еще и для того, чтобы поступающие были информированы не только о радостях, но и о трудностях работы, — считает Сергей Завалишин. — Чтобы не получилось так, что реальность в процессе учебы и практики разошлась с ожиданиями».

Каждую неделю в аграрный университет поступают звонки и письма с просьбой направить студентов для прохождения практики. Есть спрос и на уже готовых специалистов для работы на сельхозпредприятиях. Такую информацию оперативно передают на соответствующие факультеты. Выбор остается за студентами.

Начинающим специалистам в сельском хозяйстве предлагают заработную плату от 25 тыс. рублей. При этом верхняя планка не оговаривается. Заработок будет зависеть от результатов работы.

Домашнее хозяйство. ССО

Цифра

69% выпускников аграрного университета трудоустраиваются на предприятия АПК.

Полтора человека на место

Кадры для агропромышленного комплекса готовят не только вуз, но и учебные заведения системы среднего профессионального образования. Это 23 учреждения, в том числе 16 — в сельской местности, два — в краевом центре, пять — в других городских поселениях.

Крупнейшие из них — Павловский и Славгородский аграрные техникумы, Рубцовский аграрно-промышленный техникум, Алтайский агротехнический техникум в Косихе. Здесь готовят агрономов, ветеринаров, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и других.

Общее число обучающихся по сельскохозяйственному профилю составляет более 4,5 тысяч человек. На 2021 год запланирован прием 1560 студентов по профессиям и специальностям для предприятий АПК.

По итогам приемной кампании 2020 года конкурс на поступление по сельскохозяйственным специальностям/профессиям в среднем составил 1,5 человека на место.

Наиболее востребованные специальности в СПО

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве — 3,4 человека на место;

механизация сельского хозяйства — 1,8 человека на место;

агрономия — 1,5 человека на место;

электрификация и автоматизация сельского хозяйства — 1,3 человека на место;

ветеринария — 1,2 человека на место;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — 1,2 человека на место;

мастер сельскохозяйственного производства — 1,2 человека на место.

Алтапресс