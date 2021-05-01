ГОРНЯК22 02.05.2021
Образование

Алтапресс: В Сибири студенты президентской академии попросили защиты у президента

Горняк22
16 часов Ago

Студенты Сибирского института управления (филиала РАНХиГС) написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщает инициативная группа.

Студенты. СС0.

В Новосибирске 96 студентов призвали президента вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе после прихода нового руководителя.

Авторы обращения считают произволом начавшиеся действия по оптимизации: «Увольнение ряда квалифицированных специалистов, создание новых неработающих структурных подразделений, нестабильность учебного процесса».

«Студенты высказывают сомнения в том, что в сложившейся ситуации они смогут получить высшее образование в президентской академии», — отметили в обращении.

По словам активистов, руководство не рассматривает просьбы и жалобы, а контакты со студентами свели до минимума.

Путина призвали обратить внимание на «разрушающую вуз некомпетентность». Студенты подчеркнули, что они желают обучаться «в благоприятной спокойной обстановке, не боясь очередных плачевных перемен».

При этом, по словам студентов, надежд на изменение ситуации у них не осталось — после того, как московское руководство института поддержало курс на оптимизацию.

Ранее член Общественной палаты РФ Мария Бутина во время встречи со студентами новосибирского университета откровенно обсудила слова на буквы «Пэ» и «Нэ».

Алтапресс

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