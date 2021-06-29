Алтапресс: В краевом центре обсудили проблемы утилизации строительного мусора

В краевом центре состоялось совместное выездное совещание Общественной палаты Алтайского края и регионального отделения ОНФ по вопросу обращения со строительными отходами в Алтайском крае и по проблемам несанкционированных свалок отходов строительства, сноса зданий и сооружений.

В краевом центре обсудили проблемы утилизации строительного мусора. Источник: Алтайский филиал РАНХиГС

В мероприятии приняли участие представители Минстроя и Минприроды Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Экосоюз», Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», а также общественных палата Алтайского края и города Барнаула, регионального отделения ОНФ в Алтайском крае, региональной газеты «Природа Алтая».

Открывая работу выездного совещания, председатель комиссии ОПАК по организации общественного контроля, доцент кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС Руслан Демаков обратил внимание участников на результаты работы экологических активистов по установлению количества свалок строительных отходов и результаты контроля отдельных случаев перевозки остатков снесенных зданий в контейнеры для ТКО в городе Барнауле в 2021 году. Вниманию участников совещания была представлена концепция изменений законодательства по обращению со строительными отходами.

Руслан Демаков,

доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС:

— В результате принятия мер законодательного характера будет улучшена экологическая обстановка, поскольку передвижение перевозчиков можно будет отслуживать при помощи спутниковой навигации. Увеличится количество рабочих мест за счет того, что при такой начнут действовать предприятия по переработке строительных отходов. Уменьшатся расходы местных бюджетов, поскольку муниципалитетам не надо будет расходовать средства на ликвидацию несанкционированных свалок. А главное — будет сформирована экологическая культура обращения с отходами в строительной отрасли.

Евгений Григоренко,

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

— Деятельность по обращению со строительными отходами в Алтайском каре в настоящее время абсолютно не регулируется, что приводит к тем проблемам, которые были озвучены ранее. Наше министерство открыто для диалога и работы с Общественной палатой Алтайского края и ОНФ с целью подготовки проработанной совместной инициативы по внесению изменений в соответствующие краевые нормативные правовые акты.

Алтапресс