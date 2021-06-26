Алтапресс: Селянка из Алтайского края пожаловалась Путину на отсутствие школы
Жительница Алтайского края Маргарита Тупикина перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приема сообщений и рассказала о том, что в селе Новая Чемровка «провисает» вопрос со строительством новой школы.
Прямая линия с Владимиром Путиным. kremlin.ru
«У нас должны построить школу, но никаких движений в эту сторону нет. Уже прошел год. Как это будет решаться?», — прозвучал вопрос от селянки в эфире «Первого канала».
Не факт, что данный вопрос прозвучит во время самой прямой линии с президентом, которая состоится 30 июня, однако очевидно, что краевые чиновники отреагируют на это сообщение.
Отметим, что село Новая Чемровка находится в Зональном районе Алтайского края.