ГОРНЯК22 26.06.2021
Образование

Алтапресс: Селянка из Алтайского края пожаловалась Путину на отсутствие школы

Горняк22
9 часов Ago

Жительница Алтайского края Маргарита Тупикина перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приема сообщений и рассказала о том, что в селе Новая Чемровка «провисает» вопрос со строительством новой школы.

Прямая линия с Владимиром Путиным. kremlin.ru

«У нас должны построить школу, но никаких движений в эту сторону нет. Уже прошел год. Как это будет решаться?», — прозвучал вопрос от селянки в эфире «Первого канала».

Не факт, что данный вопрос прозвучит во время самой прямой линии с президентом, которая состоится 30 июня, однако очевидно, что краевые чиновники отреагируют на это сообщение.

Отметим, что село Новая Чемровка находится в Зональном районе Алтайского края.

Алтапресс

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