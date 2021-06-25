Алтапресс: Поступай на экономику! Приемная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

Все мы знаем, что выбрать будущую профессию нелегко, чтобы помочь нашим абитуриентам определиться с выбором, запускаем рубрику «Хочу здесь учиться!». В ней мы подробно разберем направления и образовательные программы Алтайского филиала РАНХиГС.

Алтайский филиал РАНХиГС.

В современном мире экономические знания приобретают особую значимость — это понимание современных тенденций и перспектив не только в контексте экономических процессов и явлений, но и в обыденной жизни. Экономика — наше настоящее и наше будущее, поэтому сложно переоценить важность направления «Экономика».

1 Для чего поступать на направление «Экономика»?

Если мечтаешь открыть свой бизнес или продолжить дело родителей, без анализа сложившейся экономической ситуации и принятия решений по оптимизации используемых ресурсов и повышению эффективности бизнеса не обойтись. Обучение по направлению «Экономика» дает знания и умения эффективного ведения бизнеса с применением современных подходов и информационных технологий.

2 Какие знания необходимы для поступления?

Знания по обществознанию и математике. Предмет Обществознание закладывает фундамент экономических знаний, являющихся основой для понимания экономических процессов и их взаимного влияния друг на друга. Математика позволяет делать расчеты экономических показателей, строить прогнозные модели развития процессов.

3 Какие образовательные программы имеются и на что ориентировано обучение по ним?

Экономика и управление финансами. Данный профиль «Экономика и управление финансами» создан, в большей степени, для тех, кто планирует связать свою жизнь с работой в банковском секторе, финансово-промышленных группах, государственных учреждениях, в сфере производства продукции и услуг. Но вместе с тем сфера финансов дает простор для оригинального мышления в тех направлениях экономики, которые считаются сегодня перспективными, а именно в финансировании крупных или инновационных проектов, страховании рисков, разработке новых инструментов пенсионного накопления и др.

Налоги и налогообложение. Обучение по данному профилю позволяет правильно начислить налоги, уплачивать и оптимизировать налоговую нагрузку. Данный профиль ориентирован, в первую очередь, на тех лиц, которые стремятся связать свое будущее с собственным бизнесом, обслуживанием предпринимательской деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, со сферой планирования и исполнения бюджетов различных уровней. Кроме того, знания, полученные в процессе обучения уже на первом этапе, позволят самостоятельно заполнять декларации, работать с автоматизированными системами учета и разбираться в правовых аспектах будущей профессиональной деятельности.

4 Профильные дисциплины, преподаваемые в рамках образовательных программ

По профилю «Экономика и управление финансами»

По профилю «Налоги и налогообложение»

5 Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?

По программе «Экономика и управление финансами» обучающиеся научатся:

Составлять бизнес-план;

Анализировать расходы и себестоимость производимой продукции;

Разрабатывать стратегии ценообразования;

Производить расчет показателей , характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия;

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия; Планировать и прогнозировать выручку , прибыль и другие финансовые показатели;

прибыль и другие финансовые показатели; Составлять сметы расходов учреждений;

Производить расчет полной стоимости кредита и доходности банковских вкладов;

Применять нормы , регулирующие бюджетные и валютные отношения в области страховой и банковской деятельности , учета и контроля;

регулирующие бюджетные и валютные отношения в области страховой и банковской деятельности учета и контроля; Осуществлять анализ и управление финансами организаций;

Разрабатывать финансовые стратегии;

Моделировать финансовые ситуации с учетом финансовых событий.

По программе «Налоги и налогообложение» студентов обучают:

Разрабатывать экономические разделы планов предприятий;

Понимать , оценивать и анализировать бухгалтерскую информацию , хозяйственные операции;

оценивать и анализировать бухгалтерскую информацию хозяйственные операции; Выбирать оптимальный налоговый режим для собственного бизнеса;

Определять налогооблагаемую базу;

Готовить налоговую отчетность предприятий , организаций;

организаций; Использовать пакет прикладных программ 1С и основные информационные системы , используемые в экономике;

используемые в экономике; Принимать корректные управленческие решения на основе анализа финансовых результатов деятельности организаций;

Рассчитывать суммы к уплате в бюджет по различным налогам и сборам;

Вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6 В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?

Во-первых, в научных мероприятиях: Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал», олимпиадах по статистике, налогам и налогообложению и др., конференциях студентов и молодых ученых всероссийского и международного уровня.

Во-вторых, чемпионатах и кубках: Чемпионат Business Battle — образовательный проект РАНХиГС по стратегии и управлению бизнесом для студенческих команд.

Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй», реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», состязательное мероприятие на основе бизнес-симулятора деятельности компании, позволяющая командам управлять виртуальным бизнесом в режиме онлайн, развивать и испытывать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские компетенции.

RAISE — Всероссийский акселератор социальных инициатив, это образовательная программа, нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров на основе опыта разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением предпринимательского подхода.

7 С какими умениями и навыками выходит выпускник?

Формируются системные знания о природе явлений и процессов в области денежного обращения, кредитования, инвестирования, учета и налогообложения, навыками выбора системы налогообложения, формирования личного и семейного бюджетов, использования цифровых технологий в профессиональной и повседневной жизни.

8 — Куда сможет устроиться выпускник по окончании обучения?

В банковскую сферу: коммерческие банки;

В коммерческие и некоммерческие организации на должности экономистов и бухгалтеров;

В аудиторские компании , в т. ч. осуществляющие аутсорсинг бухгалтерского учета;

в т. ч. осуществляющие аутсорсинг бухгалтерского учета; В учреждения финансовой сферы: госучреждения , страховые компании , оценочные компании , клиринговые компании и др. финансовые организации;

страховые компании оценочные компании клиринговые компании и др. финансовые организации; В инвестиционную сферу: государственные и негосударственные фонды , краудфандинг , брокерские компании и др.;

краудфандинг брокерские компании и др.; В экономические службы коммерческих и некоммерческих организаций , Министерство экономического развития , Министерство финансов , таможенные и налоговые органы федерального и регионального уровней;

Министерство экономического развития Министерство финансов таможенные и налоговые органы федерального и регионального уровней; А также организовать собственный бизнес.

После поступления участвуйте во всех активностях кафедры, только тогда вы сформируете все необходимые компетенции и будете востребованы на рынке труда!

Алтапресс