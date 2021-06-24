Алтапресс: Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в Барнауле

С 28 июня по 2 июля 2021 года пройдет образовательная сессия (воркшоп) «Разработка концепции развития территории под индивидуальное жилищное строительство в г. Барнаул». Организаторами мероприятия являются Алтайский филиал РАНХиГС, Фонд ДОМ. РФ и Кафедра территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС.

Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в городе Барнауле. Алтайский филиал РАНХиГС

Сессия пройдет в смешанном формате: оффлайн и онлайн. Участниками воркшопа станут магистры 1 курса Кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, архитекторы из Барнаула, преподаватели и студенты Алтайского филиала РАНХиГС.

В понедельник, 28 июня состоится открытие воркшопа, на котором с приветственной речью выступят директор программы Кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева Дмитрий Соснин, представитель ДОМ. РФ, заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова и старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Инга Ретивых.

В рамках первого дня образовательной сессии пройдут открытые лекции: о принципах стандарта комплексного развития территорий расскажет Ксения Титова, руководитель подразделения «Градостроительство» Фонда ДОМ.РФ. На лекции она подробно рассмотрит стандарт «КТР» как инструмент и как он меняет подход к проектированию для органов государственной и муниципальной власти, застройщиков, архитекторов и градостроителей. А также обсудит с участниками секции малоэтажную модель стандарта.

Лекцию «Немецкий опыт реконструкции малоэтажной жилой застройки» прочитает Дмитрий Бойко, городской планировщик, директор компании ГеоКлевер (Волгоград), приглашенный исследователь Академии территориального развития (Ганновер). Он поговорит об односемейных домах в Германии и предложении о запрете их строительства, раскроет тему «Бетонного наводнения» в Баварии. Представит слушателям немецкие кейсы уплотнения малоэтажной застройки.

В работе секции будут участвовать студенты 3 и 4 курсов Алтайского филиала РАНХиГС, куратором выступает Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС. Студенты смогут углубить свои профессиональные знания и расширить профессиональные навыки в сфере урбанистики, что поможет им в дальнейшем в поступлении в магистратуру на новую образовательную программу «Современная урбанистика» направления «Градостроительство».

Целью воркшопа является апробация применительно к конкретной территории, планируемой к освоению под жилищное строительство, методических принципов и подходов малоэтажной модели стандарта комплексного развития территорий. Этот стандарт призван способствовать внедрению в России современных моделей комплексного развития застроенных и освоению свободных территорий, основанных на принципах функционального разнообразия, компактности, безопасности, комфорта, автономности и эффективной транспортной связанности.

Трансляция онлайн лекций будет доступна по ссылке, для участия в онлайн-мероприятии необходимо пройти регистрацию.

По вопросам участия обращаться: Инга Викторовна Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, тел. 8−905−082−06−93

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