ГОРНЯК22 22.06.2021
Образование

Алтапресс: Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Горняк22
10 часов Ago

Министерство образования и науки в Алтайском крае в своем официальном Instagram-аккаунте рассказали, при каких условиях будут проходить торжественные выпускные в школах.

Барнаульские выпускники. Май 2017 года. Михаил Хаустов

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции вручать аттестаты выпускникам каждого класса будут в отдельном помещении.

Но если торжественное вручение запланировано на открытом воздухе, то возможен сбор нескольких классов, включая родителей.

Также в ведомстве отметили, что последующий выпускной вечер может быть проведен в любом культурно-развлекательном учреждении по желанию родителей.

В этом году аттестаты об окончании школы получат более 12 тыс. выпускников региона, заявили в Минобре.

Алтапресс

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