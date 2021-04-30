Алтапресс: «Нашей кафедре 25!». Юбилей креативной специальности АлтГУ

23 апреля кафедра «Медиакоммуникаций, рекламы и PR» в АлтГУ отмечает круглую дату — 25 лет.

25 лет кафедре «Медиакоммуникаций, рекламы и PR» Фото: архив АлтГУ

Сегодня мало кого удивишь профессией PR-менеджера, рекламиста, маркетолога. Но в середине 90-х годов на волне рыночной экономики в России специальности только-только зарождались.

В 1995 году Алтайский госуниверситет стал первый вузом за Уралом, который пошел на смелый эксперимент и открыл кафедру связей с общественностью. Идея принадлежала деканам факультета журналистики и филологии Валентине Дмитриевне Мансуровой и Алексею Андреевичу Чувакину.

История кафедры за четверть века была бурной. В 2012 году к PR-направлению добавили рекламу. В 2014 году специальность вошла в факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии. Открыли магистратуру «Менеджмент стратегических коммуникаций», в 2018 — направление «Медикоммуникации». Изменения стали ответом на потребности индустрии в профессионалах нового типа, умеющих сочетать аналитические, продюсерские, технические, журналистские навыки.

Для обучения студентов навыкам креативного мышления, инициативы, любознательности кафедра запустила проектную работу. Первыми проектами стали форумы «PR-Охота!» и «Дни PR на Алтае». Позже появились встречи с выпускниками «Диалог поколений» и курс вместе с профессионалами-практиками «Мастерская рекламы». В последние годы кафедра развивает международные проекты-конференции на основе культурологической тематики.

Галина Шаронова, выпускница кафедры, сценарист и руководитель креативного направления Freemotion Group обладательница престижнейшей мировой профессиональной награды The Cannes Corporate Media & TV Awards:

«Убеждена, что после Москвы и Санкт-Петербурга наша кафедра дает самое качественное образование в этой сфере. «PR-Охота» и «Дни PR на Алтае» позволяют нашим студентам набираться опыта от профессионалов из разных уголков страны и мира. У нас сильные преподаватели, которые учат главному — думать. Как ни странно, многие этому не учат вовсе. Свобода, которую мне давали преподаватели, возможность выбирать тему, которая действительно интересна, — все это научило меня отдаваться делу на 100%».

В копилке кафедры 9 побед Всероссийского конкурса по связям с общественностью «Хрустальный апельсин», 6 побед Всероссийского фестиваля по рекламе и связям с общественностью в Красноярске. Но самый важный итог работы — 808 выпускников. В 2021 году специальности обучаются 211 студентов рекламистов и пиарщиков, 96 — медийщиков и 19 магистров.

К юбилею преподаватели вместе со студентами подготовили лендинг с приглашением. Выпускников ждут 23 апреля в Концертном зале Алтайского госуниверситета на Димитрова, 66, в 16:00 — сбор гостей, в 17:00 — праздничная программа.

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