Алтапресс: Практическая конференция для студентов и молодых ученых пройдет в Барнауле

В краевом центре начинает работу XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»

Фото из архива РАНХиГС

С 22 по 23 апреля 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет ежегодная XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ» в очном формате.

В этом году на конференцию зарегистрировано 427 заявок из 25 городов и 54 вузов России и зарубежья.

Конференция проходит два дня, будет работать 18 секций.

288 участников будут выступать очно (либо онлайн).

В числе участников конференции:

Алтайский государственный университет ( г. Барнаул)

г. Барнаул) Алтайский государственный педагогический университет ( г. Барнаул)

г. Барнаул) Барнаульский юридический институт МВД России ( г. Барнаул)

г. Барнаул) Финансовый университет при Правительстве РФ , Алтайский филиал ( г. Барнаул)

Алтайский филиал г. Барнаул) Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского ( г. Брянск)

г. Брянск) Воронежский государственный технический университет ( г. Воронеж)

г. Воронеж) ГНУ «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» ( Беларусь , г. Минск)

Беларусь г. Минск) Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации ( г. Москва)

г. Москва) Донской государственный технический университет ( г. Ростов-на-Дону)

г. Ростов-на-Дону) Западный филиал РАНХиГС ( г. Калининград)

г. Калининград) Ивановский филиал РАНХиГС ( г. Иваново)

г. Иваново) Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ( г. Москва)

г. Москва) Иркутский государственный университет ( г. Иркутск)

г. Иркутск) Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева ( г. Казань)

г. Казань) Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского ( г. Калуга)

г. Калуга) Красноярский государственный аграрный университет ( г. Красноярск)

г. Красноярск) Кубанский государственный университет ( г. Краснодар)

г. Краснодар) Курганский государственный университет ( г. Курган)

г. Курган) Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского ( г. Липецк)

г. Липецк) Липецкий государственный технический университет ( г. Липецк)

г. Липецк) Липецкий филиал РАНХиГС ( г. Липецк)

г. Липецк) МИРЭА — Российский технологический университет ( г. Москва)

г. Москва) Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана ( г. Москва)

г. Москва) Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ( г. Москва)

г. Москва) Московский международный университет ( г. Москва)

г. Москва) Московский областной филиал РАНХиГС ( г. Красногорск)

г. Красногорск) Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС ( г. Нижний Новгород)

г. Нижний Новгород) Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) Новосибирский государственный университет ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) Новосибирский национальный исследовательский государственный университет ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) Сибирский государственный университет путей сообщения ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — 2 ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) Поволжский государственный технологический университет ( г. Йошкар-Ола)

г. Йошкар-Ола) Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС ( г. Саратов)

г. Саратов) Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева ( г. Москва)

г. Москва) Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова ( г. Москва)

г. Москва) Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургский государственный университет ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургский государственный экономический университет ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Северо-Западный институт управления РАНХиГС ( г. Санкт-Петербург)

г. Санкт-Петербург) Сочинский государственный университет ( г. Сочи)

г. Сочи) Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС ( г. Орел)

г. Орел) УО «Белорусский государственный экономический университет» ( Беларусь , г. Минск)

Беларусь г. Минск) Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина ( г. Екатеринбург)

г. Екатеринбург) Сибирский федеральный университет ( г. Красноярск)

г. Красноярск) Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан ( г. Казань)

г. Казань) Южно-Российский институт управления ( филиал) РАНХиГС ( г. Ростов-на-Дону)

филиал) РАНХиГС г. Ростов-на-Дону) Южно-Уральский технологический университет ( г. Челябинск)

г. Челябинск) Южный федеральный университет ( г. Ростов-на-Дону)

г. Ростов-на-Дону) Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова ( Ярославль)

Ярославль) Челябинский филиал РАНХиГС ( г. Челябинск)

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:

Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы. Система государственного и муниципального управления: теория , методология , практика ( секция магистрантов и аспирантов). Современные подходы к управлению здравоохранением ( секция магистрантов и аспирантов). Инновационные подходы в управлении образовательной организацией ( секция магистрантов и аспирантов). Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики. Структурные преобразования экономики предприятий , отраслей и регионов как условие их устойчивого развития ( секция магистрантов и аспирантов). Административное право , судебная и прокурорская деятельность в современной России. Государство , право , личность: теоретико-правовые аспекты. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика ( секция магистрантов и аспирантов). Теория и практика квалификации , раскрытия и расследования преступлений ( секция магистрантов и аспирантов). Психологические аспекты изучения личности и общества. Социальные феномены современного общества. Личность и общество в эпоху перемен ( секция магистрантов и аспирантов). Новая реальность: вызовы и решения ( секция на английском языке). Новая реальность: вызовы и решения ( секция на немецком языке). История и современность: связь времен. Развитие городской среды.

Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.

Алтапресс