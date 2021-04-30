ГОРНЯК22 30.04.2021
Образование

Алтапресс: Практическая конференция для студентов и молодых ученых пройдет в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

В краевом центре начинает работу XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»

Фото из архива РАНХиГС

С 22 по 23 апреля 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет ежегодная XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ» в очном формате.

В этом году на конференцию зарегистрировано 427 заявок из 25 городов и 54 вузов России и зарубежья.

Конференция проходит два дня, будет работать 18 секций.

288 участников будут выступать очно (либо онлайн).

В числе участников конференции:

  • Алтайский государственный университет (г. Барнаул)
  • Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)
  • Барнаульский юридический институт МВД России (г. Барнаул)
  • Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский филиал (г. Барнаул)
  • Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского (г. Брянск)
  • Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж)
  • ГНУ «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, г. Минск)
  • Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва)
  • Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)
  • Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
  • Ивановский филиал РАНХиГС (г. Иваново)
  • Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва)
  • Иркутский государственный университет (г. Иркутск)
  • Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (г. Казань)
  • Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского (г. Калуга)
  • Красноярский государственный аграрный университет (г. Красноярск)
  • Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
  • Курганский государственный университет (г. Курган)
  • Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк)
  • Липецкий государственный технический университет (г. Липецк)
  • Липецкий филиал РАНХиГС (г. Липецк)
  • МИРЭА — Российский технологический университет (г. Москва)
  • Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (г. Москва)
  • Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва)
  • Московский международный университет (г. Москва)
  • Московский областной филиал РАНХиГС (г. Красногорск)
  • Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Нижний Новгород)
  • Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ (г. Новосибирск)
  • Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск)
  • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (г. Новосибирск)
  • Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)
  • Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — 2 (г. Новосибирск)
  • Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)
  • Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС (г. Саратов)
  • Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва)
  • Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)
  • Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
  • Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург)
  • Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург)
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)
  • Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (г. Санкт-Петербург)
  • Северо-Западный институт управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)
  • Сочинский государственный университет (г. Сочи)
  • Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Орел)
  • УО «Белорусский государственный экономический университет» (Беларусь, г. Минск)
  • Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
  • Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
  • Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан (г. Казань)
  • Южно-Российский институт управления (филиал) РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону)
  • Южно-Уральский технологический университет (г. Челябинск)
  • Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
  • Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль)
  • Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск)

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:

  1. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы.
  2. Система государственного и муниципального управления: теория, методология, практика (секция магистрантов и аспирантов).
  3. Современные подходы к управлению здравоохранением (секция магистрантов и аспирантов).
  4. Инновационные подходы в управлении образовательной организацией (секция магистрантов и аспирантов).
  5. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики.
  6. Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и регионов как условие их устойчивого развития (секция магистрантов и аспирантов).
  7. Административное право, судебная и прокурорская деятельность в современной России.
  8. Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты.
  9. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации.
  10. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития.
  11. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика (секция магистрантов и аспирантов).
  12. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования преступлений (секция магистрантов и аспирантов).
  13. Психологические аспекты изучения личности и общества.
  14. Социальные феномены современного общества.
  15. Личность и общество в эпоху перемен (секция магистрантов и аспирантов).
  16. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке).
  17. Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке).
  18. История и современность: связь времен.
  19. Развитие городской среды.

Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.

Алтапресс

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