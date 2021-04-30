Алтапресс: Практическая конференция для студентов и молодых ученых пройдет в Барнауле
В краевом центре начинает работу XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»
Фото из архива РАНХиГС
С 22 по 23 апреля 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет ежегодная XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ» в очном формате.
В этом году на конференцию зарегистрировано 427 заявок из 25 городов и 54 вузов России и зарубежья.
Конференция проходит два дня, будет работать 18 секций.
288 участников будут выступать очно (либо онлайн).
В числе участников конференции:
- Алтайский государственный университет (г. Барнаул)
- Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)
- Барнаульский юридический институт МВД России (г. Барнаул)
- Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский филиал (г. Барнаул)
- Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского (г. Брянск)
- Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж)
- ГНУ «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, г. Минск)
- Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва)
- Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)
- Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
- Ивановский филиал РАНХиГС (г. Иваново)
- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва)
- Иркутский государственный университет (г. Иркутск)
- Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (г. Казань)
- Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского (г. Калуга)
- Красноярский государственный аграрный университет (г. Красноярск)
- Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
- Курганский государственный университет (г. Курган)
- Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк)
- Липецкий государственный технический университет (г. Липецк)
- Липецкий филиал РАНХиГС (г. Липецк)
- МИРЭА — Российский технологический университет (г. Москва)
- Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (г. Москва)
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва)
- Московский международный университет (г. Москва)
- Московский областной филиал РАНХиГС (г. Красногорск)
- Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Нижний Новгород)
- Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ (г. Новосибирск)
- Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск)
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (г. Новосибирск)
- Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)
- Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — 2 (г. Новосибирск)
- Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)
- Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС (г. Саратов)
- Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва)
- Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)
- Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
- Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург)
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург)
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)
- Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (г. Санкт-Петербург)
- Северо-Западный институт управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)
- Сочинский государственный университет (г. Сочи)
- Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Орел)
- УО «Белорусский государственный экономический университет» (Беларусь, г. Минск)
- Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
- Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
- Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан (г. Казань)
- Южно-Российский институт управления (филиал) РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону)
- Южно-Уральский технологический университет (г. Челябинск)
- Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
- Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль)
- Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск)
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
- Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы.
- Система государственного и муниципального управления: теория, методология, практика (секция магистрантов и аспирантов).
- Современные подходы к управлению здравоохранением (секция магистрантов и аспирантов).
- Инновационные подходы в управлении образовательной организацией (секция магистрантов и аспирантов).
- Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики.
- Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и регионов как условие их устойчивого развития (секция магистрантов и аспирантов).
- Административное право, судебная и прокурорская деятельность в современной России.
- Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты.
- Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации.
- Частное право в современном мире: изменения и векторы развития.
- Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика (секция магистрантов и аспирантов).
- Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования преступлений (секция магистрантов и аспирантов).
- Психологические аспекты изучения личности и общества.
- Социальные феномены современного общества.
- Личность и общество в эпоху перемен (секция магистрантов и аспирантов).
- Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке).
- Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке).
- История и современность: связь времен.
- Развитие городской среды.
Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.