ГОРНЯК22 05.06.2021
Образование

Алтапресс: Три алтайские школы вошли в список лучших в России по техническому профилю

Горняк22
1 час Ago

Учебные заведения Барнаула и Бийска вошли в первый в России рейтинг школ технического профиля, сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Барнаульская гимназия №42. Анна Зайкова.

Речь идет о барнаульском лицее № 124 и гимназии № 42, а также о Бийском лицее-интернате. Эти школы готовят абитуриентов для ведущих вузов технического профиля.

Список составило крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (РА «Эксперт») при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В топ-200 вошли школы 44 регионов России.

Больше 400 выпускников Бауманской инженерной школы № 1580 в 2020 поступили в ведущие вузы на технические специальности. Эта школа заняла первое место в рейтинге.

Ранее в престижной гимназии № 42 Барнаула сменился директор. Руководителем стал 31-летний Иван Гребенкин, учитель информатики и ИКТ.

Алтапресс

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