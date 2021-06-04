Алтапресс: Хочу здесь учиться! 18 июня стартует приемная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС

Все меньше времени остается до старта приемной кампании в Алтайском филиале РАНХиГС. Прием документов на все формы обучения по всем направлениям подготовки начнется с 18 июня. В этом году подать заявление в Академию можно как лично, так и онлайн.

Хочу здесь учиться! Алтайский филиал РАНХиГС.

В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология».

В направление «Государственное и муниципальное управление» входят программы:

«Административное управление», где готовят руководителей и специалистов для работы в органах государственной власти и местного самоуправления , других организациях на административных должностях

других организациях на административных должностях «Управление в сфере здравоохранения», на которой готовят управленческие кадры для сферы здравоохранения.

Направление «Экономика» состоит из программ:

«Экономика и управление финансами», где готовят экономистов для деятельности в банковской , страховой , инвестиционной сферах

страховой инвестиционной сферах «Налоги и налогообложение» направлена на подготовку экономистов в области налогов и сборов для коммерческих организаций и государственных структур.

По образовательным программам направления «Юриспруденция» готовят юристов:

Для органов государственной власти и местного самоуправления в рамках программы «Государственно-правовой профиль».

Для бизнес-структур и взаимодействующих с ними органов власти по программе «Гражданско-правовой профиль».

По программе «Уголовно-правовой профиль» занимаются подготовкой юристов для следственных и иных правоохранительных органов.

Психологов для сферы управления готовят по программе «Психология управления» направления «Психология».

Также можно подать документы на обучение по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», которая завершается присвоением квалификации «Юрист».

Такое образование позволяет работать выпускнику не только в органах прокуратуры, но и в других органах публичной власти.

Для поступающих имеются 77 бюджетных очных мест, 7 — очно-заочных, а также 5 мест на магистерские программы.

Конкурсные списки поступающих на бюджетную основу будут опубликованы на сайте 2 августа 2021 года. Информацию по основному этапу зачисления можно будет узнать с 17 августа.

Напоминаем, что 17 мая начался прием документов на магистерские программы Академии.

Сроки подачи документов:

до 8 сентября 2021 г. на очно-заочную форму обучения,

до 12 ноября 2021 г. на заочную.

В Академии осуществляется подготовка магистров по шести направлениям:

«Государственное и муниципальное управление« «Финансы и кредит« «Юриспруденция» «Психология» «Градостроительство» «Экономика»

Магистратура по направлению «Государственное и муниципальное управление» готовит профессионалов для успешной карьеры на руководящих должностях в системе государственного и муниципального управления, государственном и негосударственном секторах экономики по программе «Система государственного и муниципального управления».

Программа «Организация и управление в здравоохранении» обучает руководителей всех уровней сферы здравоохранения, управленческих кадров среднего или высшего звена для государственных, негосударственных, частных организаций и учреждений здравоохранения.

Подготовка и повышение профессионализма руководящих кадров системы образования в рамках реализации основных направлений государственной политики в сфере образования проходит по программе «Управление образованием».

Направление «Финансы и кредит» магистратуры проводит обучение экономистов для осуществления деятельности, связанной с вопросами финансово-кредитного регулирования экономики и проблемами реализации эффективного механизма хозяйствования экономических субъектов в рамках программы «Государственные и муниципальные финансы».

Программа «Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе» готовит финансовых аналитиков, способных принимать управленческие решения в сфере процессного управления, в основе которых реинжиниринг бизнес-процессов и изменения в организационных и финансовых архитектурах.

Магистерская подготовка по направлению «Юриспруденция» проходит по программам «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика», «Юрист в социальной и экономической сферах» и «Юрист частного права». По этим программам осуществляется подготовка специалистов для правоохранительной сферы или для социальной и экономической сфер, а также частного права.

Подготовка психологов для осуществления практической и проектно-инновационной деятельности в социальной сфере осуществляется в рамках программы «Прикладная социальная психология» направления «Психология».

В этом году открывается набор на новое направление магистратуры «Градостроительство». Образовательная программа «Современная урбанистика» является уникальной в Алтайском крае и дает возможность стать профессионалом для успешной карьеры в сфере городского планирования и развития современных городов.

Президентская академия приглашает в магистратуру на новое направление «Экономика», программа «Экономика здравоохранения» подготовит руководителей, способных задействовать имеющиеся материальные, финансовые и кадровые ресурсы медицинских организаций в целях повышения эффективности их использования.

Документы необходимые для поступления:

паспорт

документ об образовании

СНИЛС ( при наличии)

при наличии) копия свидетельства о смене фамилии ( при несовпадении в документе об образовании)

при несовпадении в документе об образовании) 4 фотографии , размером 3х4

размером 3х4 документы , подтверждающих индивидуальные достижения поступающего

подтверждающих индивидуальные достижения поступающего документы , подтверждающие особые права при поступлении и/или создании специальных условий при проведении вступительных испытаний , установленные законодательством Российской Федерации

Напоминаем, подробнее о поступлении вы можете узнать в разделе «Абитуриенту», а также в приёмной комиссии.

Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187

Телефон: (3852) 503−003, What’s App: +7−923−653−11−33

E-mail: select@alt.ranepa.ru

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Алтапресс