ГОРНЯК22 03.06.2021
Образование

Алтапресс: Общественные помощники обсудят вопросы правозащитной деятельности жителей края

Горняк22
15 часов Ago

4 июня в Барнауле на базе Алтайского филиала РАНХиГС пройдет ежегодное краевое совещание-семинар общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, являющихся его представителями в городах, районах, вузах и сузах региона.

Алтайский филиал РАНХиГС

Участники мероприятия поделятся опытом правозащитной деятельности, познакомятся с ведущими региональными практиками оказания гражданам бесплатной юридической помощи, правового просвещения жителей края. Помимо этого, будут подведены итоги работы Уполномоченного и его помощников в 2020 году, обозначены приоритеты развития правозащитного института.

Алтайский филиал РАНХиГС представят Игорь Панарин, директор Президентской академии, а также Татьяна Полещенкова, декан юридического факультета, доцент кафедры гражданского права и процесса, к. ю. н. и директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Светлана Рыбакова.

Кроме того, запланированы выступления Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина, министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, руководителя краевого Управления юстиции и директора краевого многофункционального центра Оксаны Грохотовой.

(16+)

Алтапресс

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