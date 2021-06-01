ГОРНЯК22 02.06.2021
Образование

Алтапресс: Чем занять ребёнка летом?

Горняк22
22 часа Ago

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданного лета и Днём защиты детей и предлагает в прямом смысле этого слова защитить и малышей, и школьников от возможных неудач в будущем учебном году. Важно понимать, что школа не за горами, а лето пролетит намного быстрее, чем кажется.

Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина ведёт набор детей от 4 до 16 лет в летние группы!

  • Обучение чтению
  • Техника чтения
  • Чтение словами
  • Скорочтение
  • СуперПамять
  • НЕментальная
  • арифметика
  • Таблица умножения
  • Каллиграфия
  • Логическое мышление

Летние интенсивы займут не более 2−3 недель, и времени отдохнуть будет достаточно. Вместе с нами легко научиться читать, считать, красиво писать, преодолеть летний список литературы, полюбить математику, подготовиться к экзаменам и т. д. Подготовить дошкольника к учебному году за такие короткие сроки тоже реально!

Научим ребёнка учиться! 1 Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Научим ребёнка учиться! 2 Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Научим ребёнка учиться! 3 Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Четырёхлетний опыт работы Школы Ш. Ахмадуллина в Барнауле доказал, что в летний период времени эффективность тренингов не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия — это тренинг, то есть мы прокачиваем навыки, а от систематичности таких тренировок результат повышается!

Набор в группы ограничен. Для получения достойных результатов на тренинге одновременно обучается не более 3−6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребёнка.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Чем занять ребёнка летом?4

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23

Алтапресс

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