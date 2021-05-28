Алтапресс: Как получить новые знания бесплатно
Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС обновил информацию на портале «Работа в России». На сегодняшний день, в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предлагаем пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку (с использованием дистанционных образовательных технологий) за счет средств федерального бюджета:
Фото из архива РАНХиГС
Категории лиц, имеющие возможность обучения:
- Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
- Граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
- Безработные граждане;
- Граждане предпенсионного возраста;
- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
- Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста
Направления профессиональной переподготовки (256 часов):
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Современные технологии оценки персонала»
Темы повышения квалификации (72 часа):
- Бухгалтер коммерческого предприятия;
- Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- Государственное и муниципальное управление;
- Бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 (пользовательские режимы);
- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях;
- Управление кадрами
- Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании;
- MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;
Более подробная информация по телефону: (3852) 503−432.
(16+)