Алтапресс: Как получить новые знания бесплатно

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС обновил информацию на портале «Работа в России». На сегодняшний день, в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предлагаем пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку (с использованием дистанционных образовательных технологий) за счет средств федерального бюджета:

Фото из архива РАНХиГС

Категории лиц , имеющие возможность обучения:

Граждане , ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости ( работающие); Граждане в возрасте 50-ти лет и старше; Безработные граждане; Граждане предпенсионного возраста; Женщины , находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; Женщины , не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста

Направления профессиональной переподготовки ( 256 часов):

«Государственное и муниципальное управление»; «Современные технологии оценки персонала»

Темы повышения квалификации ( 72 часа):

Бухгалтер коммерческого предприятия; Управление в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Государственное и муниципальное управление; Бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 ( пользовательские режимы); Бухгалтерский учет в бюджетных организациях; Управление кадрами Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании; MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;

Более подробная информация по телефону: (3852) 503−432.

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