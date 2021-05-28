Алтапресс: В Алтайском ГАУ стартовал мастер-класс по обучению современным методам УЗИ диагностики животных

В каком направлении развивается современная ультразвуковая диагностика животных, как на практике «поставить руку» на УЗИ-аппарате, расскажут и научат в аграрном университете.

Владислав Алексеевич Костылев. Фото Константина Пехтерева.

27−28 мая факультет ветеринарной медицины проводит мастер-класс для практикующих и начинающих ветеринарных врачей по обучению навыкам работы на ультразвуковых аппаратах. Мероприятие организовано в рамках курсов повышения квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика заболеваний мелких домашних животных». Оттачивать полученные знания слушатели будут на аппарате ультразвуковой диагностики Chison, предоставленном партнером вуза — новосибирской компанией ООО «Медикал Девелопмент Групп».

Мастер-класс в Алтайском ГАУ. Фото Константина Пехтерева.

Обучающий мастер-класс проводит приглашенный эксперт — к.в.н., ветеринарный врач-кардиолог, специалист визуальной диагностики, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА им. К.И. Скрябина Владислав Алексеевич Костылев.

Мастер-класс в Алтайском ГАУ. Фото Константина Пехтерева. Мастер-класс в Алтайском ГАУ. Фото Константина Пехтерева. Мастер-класс в Алтайском ГАУ. Фото Константина Пехтерева. Мастер-класс в Алтайском ГАУ. Фото Константина Пехтерева.

«Это наш первый совместный проект с Алтайский агарным университетом по проведению курсов повышения квалификации для ветеринарных врачей по ультразвуковой диагностике. Востребованность в получении данных навыков очевидна — все больше растет актуальность проведения неинвазивной диагностики животных. При этом аппаратура с каждым годом становится все мощнее и, конечно, на ней надо уметь работать. Медицина требует постоянного повышения квалификации. Аппарат ультразвуковой диагностики Chison — оборудование высокого класса, и участники мастер-класса с ним познакомятся», — рассказал Владислав Алексеевич.

За короткий курс слушателей ознакомят с основами ультразвуковой диагностики, разберут часто встречаемые патологии. Эксперт индивидуально с каждым участником мастер-класса проведет ультрасонографическое исследование на животном. По мнению организаторов, полученные навыки специалист с уверенностью сможет применять в своей практике.

Алтапресс