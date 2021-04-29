Алтапресс: Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжает работу Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-политических, экономических и правовых реформ».

Фото из архива РАНХиГС

Тематика докладов, заявленных на конференцию, жива и актуальна. Это результаты исследований в области юриспруденции, психологии, государственного и муниципального управления, экономики, градостроительства, управления в сфере здравоохранения и образования.

«15 лет назад, когда мы организовали эту конференцию, в работе трех секций приняли участие 35 человек. Сегодня это 18 секций, 427 молодых ученых из 54 вузов России и ближнего зарубежья. Более половины участников конференции — студенты и молодые ученые из Алтайского филиала РАНХиГС. Значит, среда, которую мы создаем, мотивирует наших студентов к проведению научных исследований. И, возможно, участие в нашей конференции станет началом их большого научного пути», — отметила Светлана Шлегель, к. ф. н., заместитель директора по научной работе Алтайского филиала РАНХиГС.

Фото из архива РАНХиГС

Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, д. псх. н.:

— На XIV конференции представлены доклады многих молодых ученых, получающих образование и в бакалавриате, и в магистратуре. На самом деле, анонсируя конференцию, мы не ожидали такого отклика — для студенческой конференции, мне кажется, это значимый результат. Я считаю, что выбрана очень актуальная тематика, особенно в Год науки и технологий. Здесь очень важны решения, которые участники будут предлагать, и задачи, которые перед собой станут ставить, они во многом будут перекликаться и с наукой. Любое научное исследование, маленькая проблема регионального, сельского масштаба или государственного, межгосударственного заставляет активировать очень важные вещи: страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов. Важно не только найти ответ, гораздо важнее правильно задать вопрос — от того, как его поставить, найдется точно такой же ответ. С точки зрения методологии научного исследования это очень важно. Наука, с одной стороны, очень системная, с другой — очень непрогнозируемая. Потому что очень маленький интерес, возникший когда-то в студенчестве, может вылиться в большую научную работу. И я был бы очень счастлив, если бы кто-то из наших участников стал лауреатом Нобелевской премии.

Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС Фото из архива РАНХиГС

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, в своем выступлении процитировал лозунг Владимира Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Пояснив, что только сейчас мы понимаем, насколько важно сегодня человеку быть готовым к любым изменениям, которые могут возникнуть на рынке труда, в социальной, политической, экономической жизни. Все, что происходит с точки зрения модернизации и реформирования социальных, экономических, правовых, административных, образовательных процессов, все должно происходить для того, чтобы каждому человеку с его особенностями, потребностями было комфортно. Он отметил, что эту глобальную задачу по силам решить поколениям практиков, магистрантов, молодых ученых.

Для осуществления этой цели планируется колоссальная поддержка научных исследований. Будет инвестировано в фундаментальные исследования 1 трлн рублей, отдельным направлением стоит поддержка молодых ученых

Фото из архива РАНХиГС

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края

— Дорогие молодые ученые, все получится! Если мечтать и верить в ту мечту, которую вы для себя сформулировали. Если видеть цель, чувствовать плечо единомышленников и надежных партнеров, наставников, которые есть в Алтайском филиале РАНХиГС. Удачи и успешного проведения конференции!

Председатель Молодежного правительства Алтайского края Андрей Березовиков во вступительном слове отметил, что Алтайский филиал РАНХиГС идет в правильном направлении, подготовлены сложные и интересные секции. Сегодня власть и общественные организации дают огромное количество возможностей для молодежи выбирать интересные площадки и создавать что-то свое.

«Я вам желаю найти единомышленников, потому что это очень здорово, когда разные города и страны соединяются на таких научных площадках, собираются лучшие доклады и методики, чтобы участники получали инсайты, интересные мысли», — отметил Андрей Березовиков, председатель Молодежного правительства Алтайского края.

Алтапресс