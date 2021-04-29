ГОРНЯК22 30.04.2021
Образование

Алтапресс: Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов

Горняк22
16 часов Ago

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжает работу Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-политических, экономических и правовых реформ».

Фото из архива РАНХиГС

Тематика докладов, заявленных на конференцию, жива и актуальна. Это результаты исследований в области юриспруденции, психологии, государственного и муниципального управления, экономики, градостроительства, управления в сфере здравоохранения и образования.

«15 лет назад, когда мы организовали эту конференцию, в работе трех секций приняли участие 35 человек. Сегодня это 18 секций, 427 молодых ученых из 54 вузов России и ближнего зарубежья. Более половины участников конференции — студенты и молодые ученые из Алтайского филиала РАНХиГС. Значит, среда, которую мы создаем, мотивирует наших студентов к проведению научных исследований. И, возможно, участие в нашей конференции станет началом их большого научного пути», — отметила Светлана Шлегель, к. ф. н., заместитель директора по научной работе Алтайского филиала РАНХиГС.

Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов1 Фото из архива РАНХиГС

Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, д. псх. н.:

— На XIV конференции представлены доклады многих молодых ученых, получающих образование и в бакалавриате, и в магистратуре. На самом деле, анонсируя конференцию, мы не ожидали такого отклика — для студенческой конференции, мне кажется, это значимый результат.

Я считаю, что выбрана очень актуальная тематика, особенно в Год науки и технологий. Здесь очень важны решения, которые участники будут предлагать, и задачи, которые перед собой станут ставить, они во многом будут перекликаться и с наукой.

Любое научное исследование, маленькая проблема регионального, сельского масштаба или государственного, межгосударственного заставляет активировать очень важные вещи: страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов. Важно не только найти ответ, гораздо важнее правильно задать вопрос — от того, как его поставить, найдется точно такой же ответ. С точки зрения методологии научного исследования это очень важно.

Наука, с одной стороны, очень системная, с другой — очень непрогнозируемая. Потому что очень маленький интерес, возникший когда-то в студенчестве, может вылиться в большую научную работу. И я был бы очень счастлив, если бы кто-то из наших участников стал лауреатом Нобелевской премии.

Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов2 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов3 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов4 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов5 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов6 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов7 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов8 Фото из архива РАНХиГС Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов9 Фото из архива РАНХиГС

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, в своем выступлении процитировал лозунг Владимира Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Пояснив, что только сейчас мы понимаем, насколько важно сегодня человеку быть готовым к любым изменениям, которые могут возникнуть на рынке труда, в социальной, политической, экономической жизни. Все, что происходит с точки зрения модернизации и реформирования социальных, экономических, правовых, административных, образовательных процессов, все должно происходить для того, чтобы каждому человеку с его особенностями, потребностями было комфортно. Он отметил, что эту глобальную задачу по силам решить поколениям практиков, магистрантов, молодых ученых.

Для осуществления этой цели планируется колоссальная поддержка научных исследований. Будет инвестировано в фундаментальные исследования 1 трлн рублей, отдельным направлением стоит поддержка молодых ученых

Страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов10 Фото из архива РАНХиГС

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края

— Дорогие молодые ученые, все получится! Если мечтать и верить в ту мечту, которую вы для себя сформулировали. Если видеть цель, чувствовать плечо единомышленников и надежных партнеров, наставников, которые есть в Алтайском филиале РАНХиГС. Удачи и успешного проведения конференции!

Председатель Молодежного правительства Алтайского края Андрей Березовиков во вступительном слове отметил, что Алтайский филиал РАНХиГС идет в правильном направлении, подготовлены сложные и интересные секции. Сегодня власть и общественные организации дают огромное количество возможностей для молодежи выбирать интересные площадки и создавать что-то свое.

«Я вам желаю найти единомышленников, потому что это очень здорово, когда разные города и страны соединяются на таких научных площадках, собираются лучшие доклады и методики, чтобы участники получали инсайты, интересные мысли», — отметил Андрей Березовиков, председатель Молодежного правительства Алтайского края.

Алтапресс

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