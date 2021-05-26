Алтапресс: В Алтайском ГАУ подвели итоги регионального (очного) этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021»

250 школьников встретились 22−23 мая в аграрном университете на региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТИ — 2021».

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

Участники конкурса — школьники 5−11 классов приехали из 20 районов и всех малых городов Алтайского края, чтобы показать свои знания и умения по пяти направлениям: «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроМетео, «АгроКосмос» и «АгроБио». Напомним, Алтайский ГАУ один из 19 агровузов России, где в 2021 году проходит региональный этап конкурса.

С напутственными словами к участникам конкурса обратились ректор аграрного университета Н.А. Колпаков, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Ю.С. Лукьянов, заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Д.В. Чегров и директор Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» С.А. Мансков.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

Приветствуя участников соревнований, ректор Алтайского ГАУ Николай Анатольевич Колпаков отметил, что все, кто сегодня присутствует на конкурсе уже победители, поскольку они смогли показать лучший результат заочном этапе и были отобраны экспертным жюри из 1200 поданных заявок.

«Цифровые технологии — это наше настоящее и будущее. И этот конкурс одна из ваших ступенек к этому будущему. Желаю всем участникам конкурса ни пуха, ни пера!» — пожелал ректор.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

С 2018 года Алтайский край является пилотной территорией по цифровизации сельского хозяйства и этот процесс уже не обратим. Обращаясь к участникам конкурса, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Степанович Лукьянов подчеркнул:

«Хотелось бы, чтобы то, чем вы сейчас занимаетесь было не просто увлечением, а повлияло на ваш выбор будущей профессии. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Без цифровизации мы не мыслим работу ни в растениеводстве, ни в животноводстве сегодня и, тем более, в завтрашнем дне сельского хозяйства».

В этом году организаторы конкурса добавили еще одну новую площадку — «АгроБИО», которая имела два направления: «Защита растений» и «Сити-фермер». Куратор площадки к.с.-х.н., заведующая лабораторией разведения энтомоакарифагов Новосибирского ГАУ Александра Сергеевна Зенкова отметила, что новое направление знакомит школьников с инновационными методами биологической защиты растений от вредителей и болезней.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

«Участники конкурса с удивлением узнают, что среди насекомых и клещей есть полезные виды, которые уничтожают вредителей. В рамках конкурса им рассказывают, как правильно применять энтомофагов», — рассказала Александра Сергеевна.

В условиях приближенных к реальным работали участники направления «Сити-фермер». Конкурсанты должны были провести посев одной культуры в микротеплице, но перед этим определить семена, знать на какую глубину их посеять и чем полить.

«Направлению «АгроБИО» отдельное спасибо! Участники просто в восторге. Они открыли для себя биологию и готовы теперь усердно заниматься этим предметом!» — поделился руководитель команды Айской школы Ермолин Алексей Николаевич.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

В прошлом году в команде участников Косихинской школы было всего 4 человека. В этом году приехало 19 участников! Как отметила руководитель команды Ольга Геннадьевна Усольцева, сработало «сарафанное радио».

«Ребятам так понравился конкурс, что они раструбили о нем по всей школе. В этом году мы закрыли четыре направления «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроКосмос» и «АгроМетео». Конечно, для качественной подготовки нам недостает материальной базы, но мы готовились, и надеемся на победу», — подчеркнула педагог Косихинской школы.

Были среди участников те, кто приехал на конкурс впервые, как, например, школьники из Октябрьской школы Кытмановского района. Ученик 7 класса Александр Бухтояров и пятиклассник Константин Козлов заявились на направление «АгроКоптеры». «Немного волнительно, но не страшно. Есть сложные элементы, например, зацепить предмет и перенести его. А в остальном все понятно, как управлять квадрокоптером я знаю, дома летаю», — поделился Константин Козлов.

Кстати, для тех участников, кто управлял квадрокоптером только в теории, была возможность потренироваться на авиосимуляторе, а потом и на тренировочном кубе. Только после этого участник приступал к прохождению этапа.

Помимо конкурсных заданий для участников «АгроНТИ» были проведены мастер-классы от наставников и обучающихся Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» и от компании «Лаборатория инноваций» по пилотированию квадрокоптеров.

По результатам очного этапа конкурсная комиссия определила 30 победителей, которые представят регион в финале Всероссийского конкурса.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» Пресс-центр Алтайского ГАУ.

Справка

Региональный этап конкурса в Алтайском крае проходит при поддержке: Министерства сельского хозяйства Алтайского края; Министерства образования Алтайского края; Министерства цифрового развития Алтайского края и Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22».

Партнеры регионального этапа конкурса: торговая сеть «Акцент-Авто», ООО «РУФ-2», ООО «Агро-Мастер» и ООО «Лаборатория инноваций».

Алтапресс