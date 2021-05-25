Алтапресс: Исторические и современные аспекты народно-сценического танца обсудят в АГИК

26 мая 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет региональный круглый стол «Народно-сценический танец на Алтае: история и современность». Мероприятие организовано в рамках проекта творческой лаборатории хореографического факультета АГИК при участии Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, Государственного музея истории, литературы и культуры Алтая, Союза ветеранов культуры Алтайского края и Алтайского государственного Дома народного творчества.

Народно-сценический танец. Архив АГИК.

Цель мероприятия: восполнение пробелов в области научного знания об истоках, современном состоянии и перспективах развития регионального танцевального искусства и генерация нового исторического и теоретического знания об особенностях становления и развития хореографического искусства и образования на Алтае.

Ведущие специалисты региона в сфере хореографии обсудят исторические аспекты развития народно-сценического танца на Алтае, профессиональное образование в области народно-сценического танца, место народно-сценического танца в репертуаре профессиональных государственных коллективов Алтайского края, а также роль любительских хореографических коллективов в развитии региональной школы народно-сценического танца. В программе круглого стола: выступления ведущих специалистов, свободный обмен информацией, просмотр и обсуждение учебного материала по народно-сценическому танцу, знакомство с новинками научных и учебных изданий из фонда научной библиотеки АГИК и др.

К участию в работе круглого стола приглашаются исследователи танцевальной культуры, преподаватели образовательных учреждений в области народно-сценического танца, руководители хореографических профессиональных и любительских народных ансамблей и коллективов.

Мероприятие состоится

26 мая 2021 года в 13:30

по адресу ул. Юрина, 277

учебный корпус № 1





Алтапресс