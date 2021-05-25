Алтапресс: Отличный старт в студенческую жизнь

В «Школе больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС завершился учебный год. 20 мая для участников профориентационного образовательного проекта состоялся выпускной.

Выпускной в "Школе больших возможностей" Фото из архива РАНХиГС

На итоговом мероприятии ребят поздравил директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин. Он рассказал о широких образовательных возможностях и планах развития Академии, пригласил всех выпускников Школы больших возможностей стать студентами Президентской академии.

Заместитель директора по учебной работе Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Кайгородова поблагодарила родителей за доверие, оказанное Академии и наградила выпускников Золотого резерва.

Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС

Школа больших возможностей — это отличный старт в студенческую жизнь и ваша возможность стать частью Президентской академии уже сегодня. Вы, дорогие ребята, прошли долгий, интересный путь в роли участника, но сейчас у Вас впереди очень важный этап, после которого мы надеемся на встречу с вами уже в роли студентов Алтайского филиала РАНХиГС — отметила заместитель директора по воспитательной работе Алтайского филиала РАНХиГС Людмила Воронова.

Руководитель Школы больших возможностей, специалист центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Осколкова подвела итоги года.

Участниками профориентационного проекта «Школа больших возможностей» — 2020−2021 стали более 300 учеников старших классов из 30 городов и районов Алтайского края и соседних регионов.

Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС

Я думаю, что Школа больших возможностей помогает раскрыть какие-то скрытые потенциалы и побороть страхи, неуверенность в себе. Очень много мероприятий было направлено именно на подготовку нас, чтобы стать студентами, чтобы вести осознанную студенческую жизнь. И очень много навыков и полезных знаний я получила за этот год — Алина Перескокова, выпускница проекта «Школа больших возможностей».

Более 80 мероприятий было проведено в Школе больших возможностей за 2020−2021 учебный год. Ребята активно участвовали в научно-практических конференциях, деловых играх, конкурсах и психологических тренингах. Посещали мастер-классы и консультации к ЕГЭ, проходили профтестирование, с удовольствием сражались в бизнес-играх, квизах, спортивных и творческих состязаниях.

Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС

Несмотря на дистанционный формат, ребята с удовольствием принимали участие и оставляли положительные отзывы о работе проекта.

В этом году 121 школьник стал выпускником ШБВ, попав в Президентский резерв и заработав главный приз проекта — скидку от 15% до 30% на весь срок обучения. Ребята смогут воспользоваться ею при поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС на платной основе.

Программа выпускного состояла не только из официальной части награждения выпускников, но и культурно-развлекательной, которая подарила всем присутствующим настроение праздника.

Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС Выпускной в «Школе больших возможностей» Фото из архива РАНХиГС

С ответной речью выступили родители выпускников. Они выражали благодарность Академии за возможность участия школьников в таком проекте.

«Нахожусь под большим впечатлением, в наше время таких проектов не было. Очень рад за ребят, которые участвовали. Хотим от лица всех родителей выразить благодарность руководству Алтайского филиала РАНХиГС, преподавателям, которые дали возможность ребятам поучаствовать в таком интересном проекте. Желаем всем учащимся успешной сдачи экзаменов и удачного поступления в Президентскую академию — Владимир Колтаков, родитель выпускницы «Школы больших возможностей».

Поздравляем всех выпускников Школы больших возможностей с отличным завершением учебного года и ждём в Академии уже в качестве студентов.

Стоит отметить, что Академия уже открыла запись в Школу больших возможностей на новый 2021−2022 учебный год.

Записаться и получить подробную информацию о проекте можно на официальном сайте, в группе Вконтакте или по телефону (3852) 503 — 489.

Алтапресс