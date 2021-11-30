Алтапресс: В Алтайском ГАУ открылась специализированная аудитория компании «Сингента»

Новую, оснащенную по современным стандартам, специализированную учебную аудиторию открыли в пятницу, 26 ноября, в Алтайском государственном аграрном университете.

В Алтайском ГАУ открылась специализированная аудитория компании «Сингента». Фото: Константин Пехтерев

Брендированный класс на базе Алтайского ГАУ открыт при финансовой поддержке компании «Сингента». Это первый и пока единственный по своим масштабам благотворительный проект, реализованный компанией в России.

Приветствуя участников торжественного мероприятия, ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков подчеркнул, что сегодня сельскохозяйственной отрасли нужны высококвалифицированные кадры. И подготовка специалистов, возможна, в том числе при тесном сотрудничестве вуза и его индустриальных партнеров. Открытие специализированной аудитории на агрономическом факультете один из шагов повышения эффективности образовательной деятельности.

В рамках открытия специализированной аудитории состоялось подписание соглашения между Алтайским ГАУ и компанией ООО «Сингента» о дальнейшем сотрудничестве.

— Соглашение предусматривает привлечение сотрудников компании к образовательному процессу, проведение совместных научных и учебно-методических мероприятий, а также возможность прохождения учебной практики студентов на площадках предприятия, — пояснил ректор.

В Алтайском ГАУ открылась специализированная аудитория компании «Сингента». Фото: Константин Пехтерев

— Алтайский край является ключевой территорией для развития нашей компании и улучшение условий для подготовки будущих специалистов в этой отрасли — своеобразный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, — подчеркнула в своем приветственном слове представитель «Сингенты» Анастасия Баринова. — Мы уверены, что современные технологии и оборудование позволят студентам на более высоком уровне постигать вершины своей будущей профессии.

Справка

«Сингента» — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний на рынке семян и средств защиты растений.

Алтапресс