Алтапресс: Выпускники барнаульской школы приехали на последний звонок в дымящемся грузовике
Ученики 11 класса школы № 48 в Барнауле эффектно приехали на последний звонок. Газель с надписью «Грузоперевозки», из которой валил розовый и голубой дым, подъехала прямо к крыльцу учебного заведения.
Российские выпускники празднуют Последний звонок и делятся фото в Instagram. Instagram
Кадры с появлением одиннадцатиклассников выложили в Instagram школы. Судя по всему, такого появление выпускников не ожидал никто.
«Здорово, ожидание стоило того! Сюрприз удался!», — раздается голос за кадром.
Барнаульцы также делятся и другими фотографиями с последнего звонка, который прошел в городе 22 мая.
Торжественные линейки прошли для выпускников 9, 11 классов 85 школ Барнаула. В них приняли участие почти 7 тыс. девятиклассников и более 4 тыс. выпускников 11-х классов.
В школах выпускникам вручат аттестаты с соблюдением всех мер безопасности. Отметить праздник по-прежнему нельзя — массовые мероприятия все еще запрещены из-за коронавируса.