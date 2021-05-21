Алтапресс: Как получить кешбэк от государства за детский отдых в 2021 году?

О федеральных и региональных видах компенсаций рассказывает к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Куликова.

Детский отдых. Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

Федеральная программа компенсации за детский отдых

Программу туристического кешбэка продлят до конца 2021 года и распространят, в том числе и на детский отдых. Ростуризм предлагает в рамках программы туристического кешбэка для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства РФ, разработанный указанным ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Детская программа туристического кешбэка будет запущена Ростуризмом по поручению Президента РФ. За отдых детей предлагается возмещать 50% от стоимости путевки детские лагеря отдыха и оздоровления, но не более 20 тыс. рублей, что следует из проекта. Кроме того, часть стоимости оплаченного турпродукта вернут финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив, в том числе победителям проектов «Россия — страна возможностей». Период проживания в организациях детского отдыха должен быть не менее одной смены (как правило, это 21 день), минимальная стоимость путевки не ограничена. Обязательным условием возврата денежных средств является оплата путевки картой «Мир», на которую в течение 5 дней будет осуществлен возврат. Карта обязательно должна быть зарегистрирована в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/register/.

Следует отметить, что вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь по уже купленным путевкам не получится. Как отмечают в Ростуризме, предельный кэшбэк рассчитан с использованием показателя средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, однако, стоимость путевки в лагерь не на Юг России значительно ниже.

В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием, участие палаточных лагерей не запланировано. По оценкам специалистов, в России на конец 2019 года работало более 2,3 тыс. стационарных лагерей и 1,4 тыс. — палаточных. В настоящее время происходит процесс присоединения детских лагерей к программе, получения ими определенных идентификаторов, проведения тестовых транзакций и в целом тестирование всей технической составляющей, чтобы обеспечить оптимальный режим покупки путевки и возврата средств для родителей.

Детский палаточный лагерь. СС0

Такой возможностью сэкономить по предварительным подсчетам воспользуются 357 тыс. детей, а из бюджета будет выделено 5 миллиардов рублей. В Ростуризме полагают, что старт продажи путевок по программе начнется после 20 мая. В настоящее время антикоронавирусные ограничения смягчили и запрет на отдых в других регионах снят, поэтому школьники из Москвы, Сибири, Заполярья смогут поехать в лагеря на Черном и Азовском море, при этом заполняемость разрешили увеличить до 75%. В 2021 году планируется к открытию 37,6 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей, а список лагерей, которые будут участвовать в программе, появится на сайте https://мирпутешествий.рф.

Программа детского кешбэка позволит восстановить сегмент детского отдыха, который серьезно пострадал в период коронавирусных ограничений. После объявления кешбэка за детский отдых продажи путевок приостановились, а многие родители, которые уже приобрели путевки, просят вернуть деньги, чтобы перебронировать путевки с уже озвученным бонусом в 50%. Однако стоит понимать, что бизнесу достаточно сложно пойти на встречу таким клиентам ввиду отсутствия свободных средств из-за сложного «коронавирусного» сезона в прошлом году и существенных затрат на подготовку к предстоящему.

Региональные компенсации за детский отдых

Государство и раньше выплачивало компенсации за детский отдых до анонсирования кешбэка за детский отдых в 2021 году. Родитель, который самостоятельно оплатил своему ребенку путевку в детский оздоровительный лагерь мог получить от государства частичную или полную компенсацию ее стоимости.

Правила и порядок возмещения стоимости путевок в каждом регионе разные. Узнать, какие именно условия можно узнать в департаменте образования, отделении соцзащиты, или многофункциональном центре (МФЦ). Величина компенсации также в каждом субъекте отличается. Так, ежегодно местные органы власти определяют среднюю стоимость суточного пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере. В некоторых регионах неполным или многодетным семьям возмещают до 100% от стоимости туристической путевки, малоимущим, а также работникам бюджетных учреждений могут вернуть до 90%, а вот остальным родителям от 20−50%, но не более средней стоимости путевки, заявленной в субъекте.

Для получения региональной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку важно, чтобы выполнялись следующие условия: на момент поездки ребенку может быть от 6 до 18 лет; длительность смены в детском оздоровительном лагере не более 21 дня (в лагере санаторного типа не больше 24 дней); претендовать на получение компенсации можно не чаще одного раза в год; учреждение должно находиться на территории РФ.

Чтобы получить деньги, родитель должен подготовить следующий пакет документов: паспорт; свидетельство о рождении ребенка либо его паспорт; документ, подтверждающий покупку путевки (квитанция или чек об оплате); обратный талон из детского лагеря; заявление о предоставлении компенсации. Указанные документы необходимо предоставить в соцзащиту, МФЦ, департамент образования или отдел попечительства. Обратиться за получением компенсации можно не позднее 30 дней после возвращения ребенка из оздоровительного лагеря и деньги будут перечислены не позднее 3 месяцев после регистрации обращения.

В Алтайском крае с 1 марта 2021 года началась заявочная кампания на софинансирование путевок в оздоровительные лагеря. Заявочная кампания организована посредством автоматизированной информационной системы https://zayavka22.ru. Регистрацию на указанном портале можно пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Софинансирование стоимости путевки в 2021 году в Алтайском крае составит:

для граждан , проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет ( включительно), — 6 300 рублей;

проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет включительно), — 6 300 рублей; дополнительно для граждан , проживающих , на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста ( включительно), являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, — 4 350 рублей;

проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста включительно), являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, — 4 350 рублей; для многодетных семей , направивших на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет ( включительно), — 18 500 на третьего и каждого последующего ребенка.

Стоимость путевки летом 2021 года составит 18 500 рублей — на 14 дней и 27 500 рублей — на 21 день. Софинансирование путевок осуществляется за счет средств краевого и муниципальных бюджетов.

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Алтапресс