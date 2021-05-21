ГОРНЯК22 21.05.2021
Образование

Алтапресс: Ректор АГМУ избавилась от двухлетней приставки «и.о.»

Горняк22
10 часов Ago

Ирина Шереметьева выиграла выборы ректора Алтайского медуниверситета. До этого она возглавляла вуз в качестве временного руководителя.

Ирина Шереметьева. https://www.instagram.com/irina.sheremeteva_agmu/

В выборах участвовало три кандидата, но один накануне дня голосования снял свою кандидатуру. Большинство голосов отдали Шереметьевой, сообщил «Банкфакс».

Победительницу поддержали 96 человек, пять выступили против.

Процедура выборов шла более двух лет — с апреля 2019 года.

Предыдущий ректор Игорь Салдан покинул пост в ноябре 2019 года, а руководить вузом в статусе «и.о.» стала Ирина Шереметьева.

Алтапресс

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