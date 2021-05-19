Алтапресс: В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры
17 мая стартовала приемная кампания в магистратуру Алтайского филиала РАНХиГС.
В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры. Алтайский филиал РАНХиГС. 1 Магистратура
Магистратура — это вторая ступень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуру могут поступать лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста). При этом совершенно не обязательно, чтобы ваше первое образование было связано с выбранным направлением магистратуры. Вы можете продолжить учиться по своей прежней специальности или выбрать новое направление, получив, таким образом, вторую профессию. Магистратура дает возможность получить дополнительные профессиональные навыки, а также открывает новые карьерные возможности.
Непрерывная учеба — это минимальное требование для достижения успеха в любой области!
2 Преимущества обучения в Академии:
- Востребованный диплом государственного образца
- Качественное и доступное образование
- Индивидуальный подход к каждому студенту
- Инновационное образовательное пространство
- Гибкая система оплаты и скидки
3 Магистерские программы в Алтайском филиале РАНХиГС:
Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)
- Система государственного и муниципального управления
- Организация и управление в здравоохранении
- Управление образованием
Финансы и кредит (заочная форма обучения)
- Государственные и муниципальные финансы
- Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе
Юриспруденция (заочная форма обучения)
- Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
- Юрист в социальной и экономической сферах
- Юрист частного права
Экономика (заочная форма обучения)
- Экономика здравоохранения
Психология (очно-заочная форма обучения)
- Прикладная социальная психология
Градостроительство (очно-заочная форма обучения)
- Современная урбанистика
4 Стоимость обучения:
- Очно-заочная форма — 58 500 руб. в год
- Заочная форма — 56 200 руб. в год
5 Срок обучения:
- Государственное и муниципальное управление, Финансы и кредит, Экономика — 2 года 3 месяца
- Юриспруденция, Психология, Градостроительство — 2 года 5 месяцев
6 Сроки подачи документов:
- до 08 сентября 2021 г. на очно-заочную форму обучения
- до 12 ноября 2021 г. — на заочную
7 Вступительное испытание:
- тестирование.
8 Необходимые документы:
- паспорт
- документ о высшем образовании
- СНИЛС (при наличии)
- копия свидетельства о смене фамилии (при несовпадении в документе об образовании)
- 4 фотографии 3х4
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Информация о стоимости действительна на момент публикации