ГОРНЯК22 19.05.2021
Образование

Алтапресс: В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры

Горняк22
8 часов Ago

17 мая стартовала приемная кампания в магистратуру Алтайского филиала РАНХиГС.

В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры. Алтайский филиал РАНХиГС. 1 Магистратура

Магистратура — это вторая ступень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуру могут поступать лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста). При этом совершенно не обязательно, чтобы ваше первое образование было связано с выбранным направлением магистратуры. Вы можете продолжить учиться по своей прежней специальности или выбрать новое направление, получив, таким образом, вторую профессию. Магистратура дает возможность получить дополнительные профессиональные навыки, а также открывает новые карьерные возможности.

Непрерывная учеба — это минимальное требование для достижения успеха в любой области!

2 Преимущества обучения в Академии:

  • Востребованный диплом государственного образца
  • Качественное и доступное образование
  • Индивидуальный подход к каждому студенту
  • Инновационное образовательное пространство
  • Гибкая система оплаты и скидки

3 Магистерские программы в Алтайском филиале РАНХиГС:

Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)

  • Система государственного и муниципального управления
  • Организация и управление в здравоохранении
  • Управление образованием

Финансы и кредит (заочная форма обучения)

  • Государственные и муниципальные финансы
  • Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

Юриспруденция (заочная форма обучения)

  • Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
  • Юрист в социальной и экономической сферах
  • Юрист частного права

Экономика (заочная форма обучения)

  • Экономика здравоохранения

Психология (очно-заочная форма обучения)

  • Прикладная социальная психология

Градостроительство (очно-заочная форма обучения)

  • Современная урбанистика

4 Стоимость обучения:

  • Очно-заочная форма — 58 500 руб. в год
  • Заочная форма — 56 200 руб. в год

5 Срок обучения:

  • Государственное и муниципальное управление, Финансы и кредит, Экономика — 2 года 3 месяца
  • Юриспруденция, Психология, Градостроительство — 2 года 5 месяцев

6 Сроки подачи документов:

  • до 08 сентября 2021 г. на очно-заочную форму обучения
  • до 12 ноября 2021 г. — на заочную

7 Вступительное испытание:

  • тестирование.

8 Необходимые документы:

  • паспорт
  • документ о высшем образовании
  • СНИЛС (при наличии)
  • копия свидетельства о смене фамилии (при несовпадении в документе об образовании)
  • 4 фотографии 3х4

Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187

Сайт: https://alt.ranepa.ru

Телефон: (3852) 503−003,

What’s App: +7−923−653−11−33

E-mail: select@alt.ranepa.ru

Аккаунты в социальных сетях:

  • ВКонтакте
  • Инстаграм
  • Фейсбук
  • Одноклассники
  • YouTube

Информация о стоимости действительна на момент публикации

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Правительство утвердило антитеррористические требования к детским лагерям

Горняк22: Правительство утвердило антитеррористические требования к детским лагерям

Горняк22
8 часов Ago
Правительство России утвердило новые антитеррористические требования к местам организации отдыха и оздоровления юных жителей страны. Во всех детских лагерях появится...
Горняк22: Взрывное искусство. Медиастудия откроется в алтайской школе

Горняк22: Взрывное искусство. Медиастудия откроется в алтайской школе

Горняк22
8 часов Ago
В школе Рубцовского района откроется медиастудия. Новороссийская школа Рубцовского района вошла в число победителей краевого грантового конкурса на поддержку школьных инициатив «Я...
Алтапресс: Музей анатомии животных Алтайского ГАУ распахнет свои двери в «Ночь музеев»

Алтапресс: Музей анатомии животных Алтайского ГАУ распахнет свои двери в «Ночь музеев»

Горняк22
8 часов Ago
Как выглядел шерстистый носорог? В чем древний секрет мумифицирования? Как научиться мастерству изготовления чучела? Алтайский аграрный университет 22 мая приходите в Музей анатомии...
Алтапресс: Алтайский министр образования рассказал, сколько нужно денег на информатизацию школ

Алтапресс: Алтайский министр образования рассказал, сколько нужно денег на информатизацию школ

Горняк22
8 часов Ago
В школах Алтайского края продолжается замена компьютерного оборудования и общая информатизация, создаются локальные сети, «Точки роста» и система контроля качества. Об этом Altapress.ru рассказал...

Читать по теме:

ВТОПЕ: