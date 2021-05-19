Алтапресс: В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры

17 мая стартовала приемная кампания в магистратуру Алтайского филиала РАНХиГС.

В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры. Алтайский филиал РАНХиГС. 1 Магистратура

Магистратура — это вторая ступень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуру могут поступать лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста). При этом совершенно не обязательно, чтобы ваше первое образование было связано с выбранным направлением магистратуры. Вы можете продолжить учиться по своей прежней специальности или выбрать новое направление, получив, таким образом, вторую профессию. Магистратура дает возможность получить дополнительные профессиональные навыки, а также открывает новые карьерные возможности.

Непрерывная учеба — это минимальное требование для достижения успеха в любой области!

2 Преимущества обучения в Академии:

Востребованный диплом государственного образца

Качественное и доступное образование

Индивидуальный подход к каждому студенту

Инновационное образовательное пространство

Гибкая система оплаты и скидки

3 Магистерские программы в Алтайском филиале РАНХиГС:

Государственное и муниципальное управление ( заочная форма обучения)

Система государственного и муниципального управления

Организация и управление в здравоохранении

Управление образованием

Финансы и кредит ( заочная форма обучения)

Государственные и муниципальные финансы

Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

Юриспруденция ( заочная форма обучения)

Уголовное право , уголовный процесс и криминалистика

уголовный процесс и криминалистика Юрист в социальной и экономической сферах

Юрист частного права

Экономика ( заочная форма обучения)

Экономика здравоохранения

Психология ( очно-заочная форма обучения)

Прикладная социальная психология

Градостроительство ( очно-заочная форма обучения)

Современная урбанистика

4 Стоимость обучения:

Очно-заочная форма — 58 500 руб. в год

Заочная форма — 56 200 руб. в год

5 Срок обучения:

Государственное и муниципальное управление , Финансы и кредит , Экономика — 2 года 3 месяца

Финансы и кредит Экономика — 2 года 3 месяца Юриспруденция , Психология , Градостроительство — 2 года 5 месяцев

6 Сроки подачи документов:

до 08 сентября 2021 г. на очно-заочную форму обучения

до 12 ноября 2021 г. — на заочную

7 Вступительное испытание:

тестирование.

8 Необходимые документы:

паспорт

документ о высшем образовании

СНИЛС ( при наличии)

при наличии) копия свидетельства о смене фамилии ( при несовпадении в документе об образовании)

при несовпадении в документе об образовании) 4 фотографии 3х4

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Информация о стоимости действительна на момент публикации

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