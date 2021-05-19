ГОРНЯК22 19.05.2021
Образование

Алтапресс: Музей анатомии животных Алтайского ГАУ распахнет свои двери в «Ночь музеев»

Горняк22
8 часов Ago

Как выглядел шерстистый носорог? В чем древний секрет мумифицирования? Как научиться мастерству изготовления чучела?

Алтайский аграрный университет

22 мая приходите в Музей анатомии животных Алтайского аграрного университета, и мы ответим на ваши вопросы!

В «Ночь музеев» специалисты биолого-технологического факультета и факультета ветеринарной медицины раскроют секреты мумифицирования. Самые смелые участники экскурсии смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению музейного препарата.

Вы сравните кости мамонта и шерстистого носорога. Мы расскажем увлекательную историю обнаружения останков древних животных на территории России и Алтайского края. А еще объясним, как не перепутать скелет кролика и кошки. Вы увидите редкие чучела птиц, рептилий, рыб, а также более 200 разных уникальных экспонатов.

Ждем вас с 19:00−23:00 по адресу: г. Барнаул, Алтайский государственный аграрный университет, ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. № 28.

Подробную программу (12+) смотрите в Приложении.

Контакты ответственного лица:

Ткаченко Лия Викторовна, д.б.н., доцент кафедры анатомии и гистологии Алтайского ГАУ, тел. 8−905−981−85−14

Алтапресс

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