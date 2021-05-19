ГОРНЯК22 19.05.2021
Образование

Алтапресс: Алтайский министр образования рассказал, сколько нужно денег на информатизацию школ

Горняк22
8 часов Ago

В школах Алтайского края продолжается замена компьютерного оборудования и общая информатизация, создаются локальные сети, «Точки роста» и система контроля качества. Об этом Altapress.ru рассказал министр образования Максим Костенко.

Клавиатура компьютера. CC0

«Сейчас мы меняем ту технику, которая уже выходит из строя, в основном за счет краевого бюджета, — сказал министр. — Прежде всего, это классы информатики. Начали с прошлого года, направили около 100 млн рублей на оборудование предметных классов — ОБЖ, астрономия, химия, биология, лингафонные кабинеты».

Кроме того, в этом году в 307 школах появится локальная информационная среда. Это не просто провода, проброшенные по полу к компьютеру учителя информатики, а полноценная система, которая позволит организовать взаимодействие между классами, так чтобы учителя «не ходили по кабинетам каждый со своей флешкой». Все такие локальные системы будут интегрированы в муниципальные, а затем и в краевую.

«Мы посчитали: чтобы сейчас дойти до нормального уровня оснащения школ компьютерной и другой техникой, нужно порядка 13 млрд рублей единовременных вливаний, — сказал Максим Костенко. — Тогда можно заменить устаревшую технику, создать локальные школьные информационные системы, объединяющие классы и предметы».

Это позволит иметь доступ к хорошему образовательному контенту — московской и российской электронным школам, другим ресурсам. Этими же ресурсами можно будет пользоваться педагогам дополнительного образования.

«Если где-то „западают“ какие-либо темы по предмету (мы видим это по всероссийским проверочным работам), можно будет усилить отдельные занятия с помощью онлайн-контента. Конечно, в первую очередь это касается сельских школ», — говорит министр.

Школа. Заринский район.1 Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Плюс к этому в крае продолжают создавать «Точки роста». В прошлом году открыли 42 таких центра образования на базе школ в сельской местности и малых городах, в 2021-ом откроются еще 140.

Главные задачи этих центров — учебные программы по основам безопасности жизнедеятельности, технологии и физкультуре, проектно-исследовательской деятельности школьников, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. Центры также смогут работать дистанционно.

По словам министра, сейчас в крае также создается единая система интегрированной оценки качества образования, которая позволит накапливать информацию о результатах каждого ученика в каждой школе и видеть эволюцию его образовательного уровня на протяжении всего периода обучения.

«Это нужно, чтобы увидеть, какие проблемы есть и вовремя их решать. Будем адресно повышать квалификацию учителей, не в целом, а по конкретным темам», — говорит Костенко.

В первую очередь внимание привлекут школы с низким уровнем образования, их в крае порядка 80. Это заведения, в которых три года и более ученики по ЕГЭ и ОГЭ не дотягивают до среднего результата. Каждый случай будут разбирать отдельно.

«Речь идет не о наказании школы, а об анализе ситуации и оказании поддержки. Возможно, есть проблемы в самой организации образования. Или „виновата“ низкая мотивация учеников или выгорание учителей. Может быть, не хватает методической базы», — подчеркнул министр.

Алтапресс

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