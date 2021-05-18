Алтапресс: «Как получим диплом…»: последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров

60 молодых специалистов выпустит в 2021 году факультет ветеринарной медицины Алтайского государственного аграрного университета. Выпускников уже ждут в хозяйствах Алтайского края, где имеется более 100 вакансий ветеринарных врачей.

Декан факультета ветеринарной медицины д.в.н., доцент Лариса Вячеславовна Медведева. Фото Юрия Мамонта

За 50 лет существования факультета ветеринарной медицины было выпущено более 5 тысяч специалистов. 14 мая последний звонок прозвучал еще для 60 студентов, пятеро из которых ветеринарно-санитарные эксперты.

Большинство ребят осознанно выбрали эту профессию и уже знают, где они будут работать после получения диплома. Например, Дмитрий Славский еще в школе принял решение стать ветеринаром.

«Я подумал — край у нас аграрный, а значит, ветеринар — востребованная профессия, к тому же здорово заниматься здоровьем животных! С будущим местом работы определился во время производственной практики, которую проходил в АКГУП „Бийское“. Мне здесь понравилось, и я смог себя зарекомендовать, предложили остаться», — поделился Дмитрий.

Последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров. Фото Юрия Мамонта Последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров. Фото Юрия Мамонта Последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров. Фото Юрия Мамонта

Профессия ветврача не только одна из самых востребованных в мире, но и одна из самых гуманных. Ветеринарный врач не просто лечит животных, он обеспечивает безопасность населения, предотвращая заражение людей особо опасными заболеваниями, передающимися от больных животных или через продукты питания.

«Работа ветеринарного врача не так легка, как кажется на первый взгляд, — отмечает будущая выпускница факультета Дарья Богачева. — Ему приходится общаться с уникальными пациентами — животными, а также их владельцами. Поэтому для специалиста, на мой взгляд, очень важно быть, и в том числе хорошим психологом». Кстати, Дарья также уже определилась со своим будущим местом работы — это будет Управление ветеринарии по г. Барнаулу.

Последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров. Фото Юрия Мамонта

Подготовка студентов, начиная с 1-го курса, проходит с использованием в учебном процессе различных видов животных. Будущие специалисты проводят лабораторно-диагностические исследования, оказывают лечебную помощь животным, на старших курсах выполняют хирургические операции. Закрепляют теорию на учебных и производственных практиках в хозяйствах и клиниках.

«Как получим диплом…» пели будущие выпускники на последнем звонке. Не за горами защиты дипломных работ: кто-то поедет работать в деревню, а кто-то останется в городе.

«Вы шагнули во взрослую жизнь. Дерзайте, стремитесь вперед и все у вас получится!» — пожелала студентам в напутственном слове декан факультета Лариса Вячеславовна Медведева.

Последний звонок прозвенел для будущих ветеринаров. Фото Юрия Мамонта

В июле выпускники получат свои заслуженные дипломы, а факультет ветеринарной медицины уже готовится принять в свои ряды 125 новых студентов.

Подробная информация о факультете на сайте http://e.asau.ru

Телефон приемной комиссии Алтайского ГАУ: (3852) 62−83−52, 62−66−60

Алтапресс