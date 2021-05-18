Алтапресс: Стала известна дата последнего звонка для барнаульских школьников

Последний звонок для школьников в Барнауле прозвенит 22 мая, сообщили в администрации города.

"Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Дмитрий Лямзин

Торжественные линейки пройдут для выпускников 9, 11 классов 85 школ Барнаула. В них примут участие почти 7 тыс. девятиклассников и более 4 тыс. выпускников 11-х классов.

Линейки пройдут на открытом пространстве с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности, указывают в мэрии.

«В комитете по образованию города подчеркнули, что в школах провели разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам обеспечения безопасности планируемого мероприятия», — сообщают власти.

Торжественные мероприятия с вручением аттестатов возможны только для отдельных классов с соблюдением санитарных правил, целой школой отметить последний звонок нельзя — массовые мероприятия запрещены.

Ранее алтайский министр образования рассказал altapress.ru, как пройдут выпускные экзамены.

Алтапресс