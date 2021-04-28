Алтапресс: Наука в жизнь – жизнь в науку: в АГАУ обсудили актуальные вопросы кинологии

В Алтайском ГАУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кинологии». Фото: Константин Пехтерев

Дрессировка, кормление, селекция, деятельность общественных организаций, а также другие актуальные темы поднимались на состоявшейся в Алтайском ГАУ межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы кинологии».

Мероприятие прошло 22 апреля в очно-дистанционном формате. В обсуждении докладов, посвященных в том числе популяризации кинологии и профессии кинолога, приняли участие ученые Алтайского аграрного университета, Приморской государственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск) и Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, а также кинологи-практики из Барнаула и Новосибирска, студенты-кинологи Алтайского ГАУ и АТКиП.

Представители барнаульской городской общественной организации «Приют бездомных кошек и собак «Ласка». Фото: Константин Пехтерев

Приветствуя участников мероприятия, декан биолого-технологического факультета, д. б. н., профессор Антонина Ивановна Афанасьева отметила, что участие в тематической конференции особенно актуально для студентов, обучающихся на факультете в рамках направления «зоотехния» по профилю «кинология».

«Конечно, наши студенты-кинологи получают широкий спектр знаний о биологических особенностях непродуктивных животных, физиологических основах жизнедеятельности, особенностях разведения и селекции. Но встреча с практиками на одной площадке для ребят также очень важна — это способствует их профессиональному росту», — подчеркнула Антонина Ивановна.

Для руководителя кинологического центра «Барс» (г. Новосибирск) Анатолия Геннадьевича Котенко конференция также стала местом, где он почерпнул много новой информации о современных исследованиях в кинологии.

Анатолий Геннадьевич Котенко, руководитель кинологического центра «Барс» (г. Новосибирск). Фото: Константин Пехтерев

«К сожалению, не так часто происходят встречи нашего профессионального сообщества. Приходится самостоятельно искать ответы на многие вопросы, а теоретическая база очень важна для работы на практике. Думаю, что многие на этой конференции сделали для себя какие-то открытия», — поделился Анатолий Геннадьевич.

Член экспертного жюри, к. в. н., преподаватель спецдисциплин в АТКиП Галина Михайловна Бассауэр акцентировала внимание на том, что в кинологии назрели определенные проблемы, которые требуют решения.

Галина Михайловна Бассауэр, к. в. н., преподаватель Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. Фото: Константин Пехтерев

«Например, сегодня остро стоит вопрос по бездомным собакам. Нет единого мнения, что с ними делать. Заводчиков же беспокоят вопросы мутации генов, возможности селекции и не только. Решение может приниматься тогда, когда мы об этом говорим. Поэтому встречи ученых и людей, которые работают на земле, очень важны», — подытожила Галина Михайловна.

После завершения конференции ее участники продолжили обсуждение профессиональных вопросов уже в рамках круглого стола.

В Алтайском ГАУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кинологии». Фото: Константин Пехтерев В Алтайском ГАУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кинологии». Фото: Константин Пехтерев В Алтайском ГАУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кинологии». Фото: Константин Пехтерев

По итогам работы конференции экспертное жюри отметило лучшие доклады студентов. Места распределились следующим образом.

В номинации «Реферативные работы»:

1-е место — Данил Вагин, студент АТКиП;

2-е место — Жанна Щекочихина, студентка Алтайского ГАУ.

В номинации «Исследовательские работы»:

1-е место — Тамара Вахрушева, студентка Алтайского ГАУ;

2-е место — Андрей Дедяев, студент АТКиП;

3-е место — Анна Шумихина, студентка АТКиП.

В номинации «Лучший доклад» была отмечена совместная работа специалиста-практика Валерии Викторовны Суворовой, заводчицы собак породы староанглийская овчарка, владелицы питомника «Фан Бо» (г. Барнаул), и научного консультанта Ирины Сергеевны Кондрашковой, к. б. н., доцента кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных Алтайского ГАУ.

Справка

Организатор конференции — биолого-технологический факультет Алтайского ГАУ. Мероприятие приурочено к Году науки и технологий в Российской Федерации.

Алтапресс