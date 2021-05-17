Алтапресс: На пятерку. Алтайский министр образования рассказал, как пройдут выпускные экзамены и как современные дети выбирают профессию

В этом году выпускникам школ будет проще поступить в алтайские вузы: бюджетных мест стало больше. О том, как пройдут выпускные экзамены и как сдать ЕГЭ без нервов, чему должна учить школа, почему современные подростки не выбирают профессию навсегда и идут наперекор родителям, Altapress.ru рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Максим Костенко на ЕГЭ. educaltai.ru

Если не нужен вуз

— Какие новшества будут в выпускных экзаменах в этом году?

— Мы наконец-то входим в нормальный ритм сдачи экзаменов после прошлого ковидного года.

Все 9-классники (их у нас чуть больше 23 тыс.) напишут контрольную работу по одному из предметов, который выберут сами, а также ОГЭ. В этом году два ОГЭ — русский язык и математика.

Контрольные работы, как и другие выпускные экзамены, созданы не учителем и не в соседней школе, а федеральным оператором. Это некая тренировка для учителя и ученика перед финальной итоговой аттестацией.

Таким образом, 9-классники получат аттестаты, а затем могут решить, идти ли им в 10-й класс или определяться с выбором профессии, то есть, например, выбрать колледж.

В этом году, как и в прошлом, мы ожидаем рост количества ребят, которые пойдут в колледжи. Уже почти 53% 9-классников не планируют продолжать школьное образование.

Что касается почти 13 тыс. 11-классников, они делятся на две части — планирующих поступать в вуз и не планирующих. Последних у нас уже около 2 тыс. Они не идут сдавать ЕГЭ. Для них предусмотрена другая форма аттестации — ГВЭ: государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Эта форма существовала и раньше, ею могли воспользоваться ребята с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, обучающиеся на дому и ученики школ при колониях. Теперь эта форма доступна для всех 11-классников.

Максим Костенко. educaltai.ru

Факт

Итоговая аттестация выпускников 11 классов начнется 31 мая для тех, кто сдает географию, литературу, химию. Самый массовый экзамен — русский язык. Его будут сдавать более 10 тыс. выпускников. Итоговая аттестация по ЕГЭ продлится до 2 июля, включая резервные дни. Дополнительный этап завершится 17 июля.

Один «единый»

— Нужно ли сдавать ЕГЭ , если есть такой выбор?

— Как родитель и руководитель призываю все же сдавать ЕГЭ. Попробуйте, даже если не планируете поступление в высшую школу. Если сложится нормальный балл, то есть хорошие шансы на поступление.

60% выпускников в целом по стране обеспечены бюджетными местами. Количество этих мест увеличивается. А результаты ЕГЭ действительны четыре года. Вдруг все же передумаете и захотите в вуз.

— Правила ЕГЭ как-то изменись?

— Обязательным будет только один ЕГЭ — русский язык. Остальные предметы по выбору — те, что будут нужны для поступления. ЕГЭ можно написать хоть по всем предметам. Чаще всего выбирают обществознание — оно нужно во многих направлениях подготовки.

Надо понимать, что федеральные вузы имеют право ввести дополнительные экзамены для уточнения знаний абитуриента. Причем не только на творческие специальности. Так заведено в МГУ и Высшей школе экономики, например. Им не достаточно результатов ЕГЭ. В крае также есть дополнительные экзамены по творческим направлениям.

Все вузы ориентированы на прием ребят — участников олимпиадного движения. У нас три уровня олимпиад, перечень их определяется Министерством просвещения РФ. Фактически еще учась в 9−10 классах, ребенок может обеспечить себе поступление в вуз без экзаменов. Порой и родители, и учителя недооценивают такую возможность.

В этом году у нас впервые ЕГЭ по информатике будет проходить на компьютерах. За два года почти на 500 человек увеличилось количество учеников, выбравших этот экзамен, — всего их 1 377. Потребность велика и продолжает расти.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Цифра

98 пунктов приема экзаменов будут работать в Алтайском крае, это 1057 аудиторий, которые оснащены видеонаблюдением, и 44, где будет вестись запись экзамена.

Физики и лирики

— Хватит ли для этих ребят бюджетных мест в вузах края?

— Разница между количеством выбравших ЕГЭ по информатике и бюджетными местами по направлениям, где она требуется, велика. Мы говорим об этом на протяжении трех лет с ведущими вузами региона. Постепенно они пересматривают планы по абитуриентам, увеличивая количество мест.

Сегодня вообще маятник серьезно качнулся от лириков к физикам, которые могут обеспечить научно-технический прорыв стране. Все это мы уже наблюдали в середине XX века. Впрочем, увеличиваются места и на гуманитарные специальности.

Но IT-сфера просто бездонная и безграничная, она все время пополняется новыми направлениями, это понимают и выпускники школ. Рынок труда просто «проглатывает» огромное количество специалистов. Прелесть в том, что такие навыки можно быстро монетизировать, можно жить в Алтайском крае, а работать в любой точке мира.

К сожалению, алтайские вузы не могут принять всех желающих на бюджетные места. Вокруг нас есть гиганты высшей школы по IT-обучению — вузы Новосибирска и Томска. Многие уезжают туда, поскольку там больше бюджетных мест.

Есть еще общемировой «закон вторых городов». Например, выпускникам школ Рубцовска и Бийска интереснее поехать в другой регион, нежели в Барнаул. И наоборот, школьники из Прокопьевска, например, поступают чаще в барнаульские вузы, чем в кемеровские.

Наша задача вместе с вузами, конечно, увеличивать бюджетные места. Они сокращались до 2018 года, потом мы переломили эту тенденцию. Контрольные цифры приема растут. Тут не обошлось без личного вклада и контроля губернатора края.

В 2020 году общий объем бюджетных мест вырос по сравнению с 2019 годом на 9,6%, в 2021 году — на 14%. Количество бюджетных мест на всех уровнях подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) составило 8 245, в прошлом году было почти на 1000 меньше.

Открытие технопарка «Кванториум 22» в Барнауле. Анна Зайкова

Больше практики

— На какие еще направления увеличивают количество бюджетных мест?

— Растут возможности поступления на педагогические специальности, а также на туризм, менеджмент в туризме, гостеприимство — сервисные направления. Отдельное решение принято по увеличению мест в медицинском университете, чего не было долгие годы.

— Как меняется педагогическое образование?

— В этом году принят решение на уровне федерации о выделении 10 млрд рублей педагогическим вузам — их в стране 33. Они получат новое оборудование. Часто в школах стоит техника, которой молодые педагоги никогда не видели в университете.

Все больше становится практикоориентированности в педагогическом образовании. Это позволяет студентам решить, будут ли они вообще работать в школе. Мы формируем мотивацию на дальнейшую деятельность.

Роль школы переосмысливается. Это уже не единственный источник знаний, умений и навыков. Учитель по-прежнему предметник, но в большей степени он становится коммуникатором и навигатором. Таким компетенциям тоже надо обучать.

Учителям надо понимать, что сейчас нельзя замыкаться на своем предмете, разные явления и процессы все больше связаны друг с другом, так что метапредметность и умение работать в команде других педагогов очень важны.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

— Кем хотят быть будущие педагоги?

— Мы видим, что все направления востребованы ­-везде есть конкурс. Нам бы хотелось, конечно, иметь больше учителей, которых нам не хватает… Это химики, биологи, физики, географы, учителя начальных классов, дефектологи, логопеды. Но сложно открывать и лицензировать новые направления подготовки. Специалистов готовят, но их все равно недостаточно.

Не хватает учителей иностранных языков — многие выпускники находят место в негосударственных языковых школах. Так же как за специалистов по физкультуре конкурируют школы и фитнес-клубы. И школа тут, как мы понимаем, не сильнейший конкурент.

Гибкий путь

— Долгое время в выборе будущей профессии большую роль играли родители: ты будешь врачом , потому что в семье все врачи. На ваш взгляд , сейчас ситуация изменилась?

— Исследования показывают, что и сейчас в 75% случаев выбор определяют родители. Это, наверное, никогда не уйдет совсем. Но тут возникает вопрос, как при такой заботе оставаться другом и партнером для ребенка.

На самом деле надо понимать, что в сегодняшних реалиях нет такого понятия как выбор профессии раз и на всю жизнь, и назад дороги не будет. Это такое влияние родительских или даже прародительских поколений.

Мы живем во время быстрых потоков информации, которые организуют и направляют нашу жизнь, формируют наше отношение ко всему и быстро его меняют. И это влияние разрушает любую монополию. В частности, монополию школы и университета на знания. Сегодня можно учиться где угодно и чему угодно.

У детей, растущих сейчас, в сознании рушится монополия на что бы то ни было, в том числе на эксклюзивное мнение родителей по поводу будущего. Они не то, что становятся нигилистами, но определенно шире смотрят на свою жизнь.

Образ будущего не так жестко формируется в сознании детей, как это было еще поколением или двумя ранее. Он может меняться. Жизненные маршруты становятся гибкими. Успешен будет скорее не тот, кто владеет определенной профессией и тремя-четырьмя дипломами, а кто владеет отдельными востребованными компетенциями.

Подростки. unsplash.com

— Как в этом смысле должна вести себя школа? Чему нужно учить таких детей?

— Именно поэтому сейчас в образовательных стандартах закреплено понятие метапредметности. Учитель русского языка должен сопрягать свой предмет с литературой, а еще бы лучше с математикой. И с историей или другими предметами. Это коллективная деятельность многих педагогов.

При этом мы не забываем о четырех компетенциях, которые определяют дальнейшую успешность выпускника: коммуникация (умение эффективно взаимодействовать с другими людьми), коллаборация (умение работать в команде и договариваться), критическое мышление (проверка любой информации), креативность (умение мыслить вне стандартов).

Все это можно развивать только в проектной исследовательской деятельности, которая как раз входит в образовательный стандарт.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

Пересмотр контрольных

— В последнее время говорят о том , что количество самых разных контрольных и проверочных работ в школе слишком велико и неплохо было бы его сократить.

— Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором сейчас проводят такой анализ по всем регионам. Выясняют, какая доля времени уходит на проведение лабораторных, самостоятельных и любых других контрольных. Например, уже подсчитано, что проверочные работы по биологии занимают 30% от всего процесса обучения. Это средний показатель по России.

Требуется переосмысление — насколько та или иная оценочная процедура вообще нужна. Такой анализ проведут по всем предметам и сформируют рекомендации. Думаю, это произойдет уже к следующему учебному году.

Есть разные схемы обучения. Например, так называемый «перевернутый класс», когда доминируют как раз всевозможные проверочные виды учебной деятельности. Это могут быть опросы, проектные работы, какие-то короткие срезы знаний и прочее. Именно таким способом осваивается содержание. Причем, самостоятельно. Но эта схема работает для высокомотивированных учеников.

Нечто подобное, например, есть в Высшей школе экономики — система дедлайнов, когда ты самостоятельно изучаешь предмет или участвуешь в проекте и за короткое время должен показать полученные знания.

Есть, напротив, схемы без контрольных, когда ученикам дают выбор, что именно изучать. Например, факультет свободных искусств и наук в Санкт-Петербургском университете. Это свободная среда обучения для тех, кто еще ищет себя и способен сам себя развивать.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

Только спокойствие

— Экзамен — это всегда стресс. Непонятно даже , у кого больше: у детей или родителей. Есть советы , как унять тревогу?

— У нас всегда много ажиотажа вокруг всероссийских проверочных работ, хотя ни на какие оценки они не влияют, это просто тренировка перед итоговой аттестацией. И как раз эти работы призваны выявить, что нужно сделать еще, где подтянуться, чтобы без особых стрессов сдать ОГЭ и ЕГЭ.

У нас дети на ВПР в телефоне молитвы открывают и иконки приносят. Мы же понимаем, что это проявление внутренней тревоги, причем и детской, и родительской.

Конечно, экзамены — это стресс. И больше он касается тех ребят, у кого богатый внутренний мир и склонность к рефлексии: оправдаю ли доверие родителей, учителей, смогу ли себя преодолеть.

Здесь важно самим родителям сохранять спокойствие и время от времени «поглаживать» ребенка, и физически (десять объятий в день), и психологически: чаще говорить, что он справится и все будет хорошо. Важно, чтобы ребенок знал, что это не последний экзамен и даже не самый важный — мы про него забудем и станем вспоминать только студенческую жизнь. Спокойствие родителей — залог спокойствия детей.

Есть еще учителя, которые тоже иногда умеют накручивать. Слава богу, их становится все меньше: накапливается опыт.

Все задания в демо-версиях висят в открытом доступе, их можно прорешивать и обсуждать, учителя могут использовать их в своих программах, и тем самым также снижать тревожность. Когда есть какая-то отрицательная эмоция, ее нужно анализировать и проговаривать. Так можно замедлить «снежный ком» тревоги и свести ее на нет.

Прорешивание заданий и обсуждение сложных моментов — как раз механизм такого рода. Мы видим, что не получается и делаем упор на этом, готовимся лучше.

Экзамен. СС0

Конечно, ни в коем случае не стоит всю ночь сидеть за тетрадями накануне экзамена. Все, что можно было сделать, уже сделано, а теперь нужно отвлечься, сходить в кино, например, и хорошенько выспаться. Вы даете своему мозгу отдохнуть и «отстояться», и именно благодаря этому он будет способен в нужный момент вновь сконцентрироваться.

И мы все вас умоляем: никаких шпаргалок. Прецеденты были. Ученица-отличница даже не воспользовалась шпаргалкой на самом экзамене, но когда выходила из аудитории, она выпала. И все — ни золотой медали, ни права пересдачи. Результат аннулировали.

Кроме того, на экзамене сначала идет онлайн-наблюдение, а затем, в сентябре-октябре, оффлайн-просмотр. Шпаргалку могут не заметить онлайн, но когда это обнаружится позже, результаты также не будут действительны. Могут даже отчислить из вуза, если ребенок успел поступить. Таких случаев было немного по России, и, слава Богу, не в нашем регионе, но разбирательства потом долгие, неприятные. Это риски, которые не нужны никому.

Лучше все же сосредоточиться на том, что не получается и как следует подготовиться. У нас есть региональный ресурс — портал и мобильное приложение «Сдадим экзамены вместе», где мастер-классы проводят эксперты предметных комиссий. В прошлом году им воспользовались почти 10 тыс. выпускников.

Алтапресс