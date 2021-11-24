Алтапресс: Студент АГИК – Лауреат II Всероссийского фестиваля-конкурса «Читаем классику в Третьяковской галерее»

Студент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского государственного института культуры Алексей Пахоруков получил диплом Лауреата III степени в номинации «Серебряный век русской литературы» среди студентов театральных вузов II Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Читаем классику в Третьяковской галерее».

Студент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Алексей Пахоруков. Фото: архив Алтайского государственного института культуры.

Организаторами конкурса выступили Театральный институт имени Б. Щукина и Государственная Третьяковская галерея, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Данный проект — яркий пример воссоединения театра, литературы и изобразительного искусства, расширяющий границы культурного пространства. Конкурс собрал участников со всей России, в нем приняли участие студенты ВГИКа, ГИТИСа, Театрального института имени Б. Щукина и других образовательных организаций.

По итогам конкурса Алексей Пахоруков был приглашен к участию в Гала-концерте, который состоялся в одном из залов Государственной Третьяковской галереи. Жюри высоко оценило выступление студента Алтайского государственного института культуры и наградило педагога кафедры филологии и сценической речи Риту Сергеевну Семыкину дипломом за подготовку Лауреата III степени за подписью ректора Театрального института имени Б. Щукина Е.В. Князева и директора Государственной Третьяковской галереи З.И. Трегуловой.

Алтапресс