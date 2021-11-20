ГОРНЯК22 20.11.2021
Образование

Алтапресс: СМИ: непривитых алтайских педагогов могут отстранить от работы

Горняк22
5 часов Ago

С 22 ноября педагогов Бийска, которые не привились от коронавируса, будут отстранять от работы, сообщил «Наш Бийск».

Коронавирус. Вакцина. CC0

В учреждениях образования, где вакцинировалось менее 80% сотрудников, активно ведут разъяснительную работу, сообщила главный специалист управления образования администрации Бийска Надежда Сепетая.

«Все сотрудники получили уведомления о том, что с 22 ноября они будут отстранены от работы, если на эту дату у них не будет хотя бы одной прививки», — заявила она.

Всего в образовательных учреждениях наукограда привилось 2 652 человека (82% от общего количества сотрудников).

В Бийске уже закрыто на карантин 34 класса из-за ковида и 28 по причине ОРВИ.

Ранее в Барнауле работника одной из подстанций скорой помощи отстранили из-за отказа вакцинироваться. В минздраве края пояснили, что все по закону.

Постановлением главного санитарного врача Алтайского края от 23.07.2021 № 04 введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп граждан. В их числе работники здравоохранения, образования, торговли и других сфер.

Алтапресс

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