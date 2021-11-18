ГОРНЯК22 19.11.2021
Образование

Алтапресс: Первый класс: что должен уметь ребёнок?

Горняк22
20 часов Ago

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», приём в первый класс государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений запрещается осуществлять на конкурсной основе. Любой ребёнок в возрасте от шести с половиной до восьми лет имеет право быть принятым в школу. Но некоторым вещам стоит научить малыша до школы — это облегчит адаптацию к новому учебному ритму.

Первый класс: что должен уметь ребёнок? Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина даёт ценные советы родителям дошкольников.

Что должен уметь будущий первоклассник?

1 Семья

Ребёнок должен владеть информацией о себе и своей семье: ФИО, возраст братьев и сестёр, кем работают родители, даты рождения ближайших родственников, домашний адрес.

2 Окружающий мир

Ребёнок должен различать домашних и диких животных, птиц, знать названия деревьев, цветов и др. Владеть информацией о простых природных явлениях, таких как снег, град, молния и др.

3 Время и пространство

Ребенок должен знать названия дней недели, месяцев, сезонов. Желательно уметь определять время по часам. Обязательно отличать «право» и «лево».

4 Правила безопасности

Ребенок должен владеть информацией о светофоре, правилах поведения на дороге и общественных местах.

5 Математика

Ребенок должен владеть порядковым счётом в пределах 100 и выполнять элементарные операции на сложение и вычитание в пределах первого десятка. Называть основные геометрические фигуры. Находить 10 отличий на картинках.

6 Чтение

Ребёнок должен знать алфавит и желательно самостоятельно читать.

Современные родители и будущие школьники находятся сейчас в крайне затруднительном положении. Их волнуют вопросы, на которые они не могут получить однозначного ответа. «Нужно ли ДО школы учить ребенка читать, считать и писать?» «Кто несёт за это ответственность: детский сад или предшкола?»

Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!1 Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Ольга Чернявская, руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле, помогает разобраться в этих актуальных вопросах:

— Главная задача детского сада — сохранить и укрепить здоровье ребёнка. Научить общаться и выстраивать отношения со сверстниками, взрослыми, уметь распределять своё время, принимать решения и нести за них ответственность. Программа ДОУ предполагает познакомить детей подготовительной группы с буквами алфавита. Соответственно, рассчитывать на читающего ребенка на выходе из детского сада не стоит.

В предшколе детей адаптируют к классно-урочной системе, умению работать в коллективе, умению слушать и выполнять требования педагога. Чтению, счёту и письму предшкола не учит!

Учителя, в свою очередь, хотят, чтобы ребенок пришел в первый класс, не только зная буквы, а лучше — умея читать и писать. Учитель не вправе требовать от ребёнка, поступающего в первый класс, умения читать и писать. Это задача начальной школы, именно она зафиксирована в федеральных государственных образовательных стандартах.

Однако, реальность такова, что «необученные» дети в 1 классе выпадают из образовательного пространства. Их число в классе, как правило, не велико — три — семь учеников. Они становятся как бы неудобными для педагога, ведь с основной массой класса можно значительно ускориться в овладении школьной программой.

И вот ещё недавно счастливый малыш, с трепетом и большими надеждами собиравшийся в школу, становится замкнутым и отказывается учиться вовсе.

В 2020—2021 годах наши педагоги всё чаще сталкиваются с проблемой, которой раньше не существовало! Мы учим читать и считать детей 1−3 классов. То есть, не корректируем ошибки, а обучаем именно с нуля. Это как раз те детки, чьи родители наивно полагали, что школа призвана научить этим базовым навыкам.

Значит, ответственность за подготовку ребенка к школе ложиться на плечи самих родителей. Хорошо, если родители имеют на это время и необходимые знания. Ведь существует риск научить неправильно! Лучше всего, если этим займутся компетентные педагоги по специально разработанным программам и методикам.

Занятия проходят в формате увлекательного тренинга, который переворачивает представление об учебе.2 Занятия проходят в формате увлекательного тренинга, который переворачивает представление об учебе. архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина продолжает вести набор на курс комплексного развития «Предшкола».

Комплексный курс «Предшкола» проводится один раз в неделю, в удобное для ребенка и родителей время и состоит из трёх блоков:

  1. Чтение+развитие устной речи (30 минут).
  2. Устный счёт+логическое мышление (30 минут).
  3. Красивый почерк+грамота (30 минут).

С учетом переменок между блоками одно посещение займёт 1 час 45 минут.

Этот курс станет отличным стартом для будущего школьника. У детей будут сформированы все необходимые для школы навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой и т.д. Соответственно, их дальнейшая адаптация в первом классе пройдет безболезненно.

Первый класс: что должен уметь ребёнок?3 Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Первый класс: что должен уметь ребёнок?4

Запись по телефону 57−16−06 или
на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в Инстаграм turboread_brn

Адреса:

  • пр-т Комсомольский, 80-в
  • ул. Взлётная, 23, офис 202


Алтапресс

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