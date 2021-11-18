Алтапресс: Первый класс: что должен уметь ребёнок?

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», приём в первый класс государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений запрещается осуществлять на конкурсной основе. Любой ребёнок в возрасте от шести с половиной до восьми лет имеет право быть принятым в школу. Но некоторым вещам стоит научить малыша до школы — это облегчит адаптацию к новому учебному ритму.

Первый класс: что должен уметь ребёнок? Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина даёт ценные советы родителям дошкольников.

Что должен уметь будущий первоклассник?

1 Семья

Ребёнок должен владеть информацией о себе и своей семье: ФИО, возраст братьев и сестёр, кем работают родители, даты рождения ближайших родственников, домашний адрес.

2 Окружающий мир

Ребёнок должен различать домашних и диких животных, птиц, знать названия деревьев, цветов и др. Владеть информацией о простых природных явлениях, таких как снег, град, молния и др.

3 Время и пространство

Ребенок должен знать названия дней недели, месяцев, сезонов. Желательно уметь определять время по часам. Обязательно отличать «право» и «лево».

4 Правила безопасности

Ребенок должен владеть информацией о светофоре, правилах поведения на дороге и общественных местах.

5 Математика

Ребенок должен владеть порядковым счётом в пределах 100 и выполнять элементарные операции на сложение и вычитание в пределах первого десятка. Называть основные геометрические фигуры. Находить 10 отличий на картинках.

6 Чтение

Ребёнок должен знать алфавит и желательно самостоятельно читать.

Современные родители и будущие школьники находятся сейчас в крайне затруднительном положении. Их волнуют вопросы, на которые они не могут получить однозначного ответа. «Нужно ли ДО школы учить ребенка читать, считать и писать?» «Кто несёт за это ответственность: детский сад или предшкола?»

Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Ольга Чернявская , руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле , помогает разобраться в этих актуальных вопросах:

— Главная задача детского сада — сохранить и укрепить здоровье ребёнка. Научить общаться и выстраивать отношения со сверстниками, взрослыми, уметь распределять своё время, принимать решения и нести за них ответственность. Программа ДОУ предполагает познакомить детей подготовительной группы с буквами алфавита. Соответственно, рассчитывать на читающего ребенка на выходе из детского сада не стоит. В предшколе детей адаптируют к классно-урочной системе, умению работать в коллективе, умению слушать и выполнять требования педагога. Чтению, счёту и письму предшкола не учит! Учителя, в свою очередь, хотят, чтобы ребенок пришел в первый класс, не только зная буквы, а лучше — умея читать и писать. Учитель не вправе требовать от ребёнка, поступающего в первый класс, умения читать и писать. Это задача начальной школы, именно она зафиксирована в федеральных государственных образовательных стандартах. Однако, реальность такова, что «необученные» дети в 1 классе выпадают из образовательного пространства. Их число в классе, как правило, не велико — три — семь учеников. Они становятся как бы неудобными для педагога, ведь с основной массой класса можно значительно ускориться в овладении школьной программой. И вот ещё недавно счастливый малыш, с трепетом и большими надеждами собиравшийся в школу, становится замкнутым и отказывается учиться вовсе. В 2020—2021 годах наши педагоги всё чаще сталкиваются с проблемой, которой раньше не существовало! Мы учим читать и считать детей 1−3 классов. То есть, не корректируем ошибки, а обучаем именно с нуля. Это как раз те детки, чьи родители наивно полагали, что школа призвана научить этим базовым навыкам. Значит, ответственность за подготовку ребенка к школе ложиться на плечи самих родителей. Хорошо, если родители имеют на это время и необходимые знания. Ведь существует риск научить неправильно! Лучше всего, если этим займутся компетентные педагоги по специально разработанным программам и методикам.

Занятия проходят в формате увлекательного тренинга, который переворачивает представление об учебе. архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина продолжает вести набор на курс комплексного развития «Предшкола».

Комплексный курс «Предшкола» проводится один раз в неделю, в удобное для ребенка и родителей время и состоит из трёх блоков:

Чтение+развитие устной речи ( 30 минут). Устный счёт+логическое мышление ( 30 минут). Красивый почерк+грамота ( 30 минут).

С учетом переменок между блоками одно посещение займёт 1 час 45 минут.

Этот курс станет отличным стартом для будущего школьника. У детей будут сформированы все необходимые для школы навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой и т.д. Соответственно, их дальнейшая адаптация в первом классе пройдет безболезненно.

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Запись по телефону 57−16−06 или

на сайте barnaul-1.turboread.ru

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