Алтапресс: II Межрегиональный форум звукорежиссеров Сибири пройдет в АГИК

30 ноября 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры стартует главное событие года для создателей музыки и звука — II межрегиональный форум звукорежиссеров Сибири.

I корпус Алтайского государственного института культуры. Источник: АГИК.

К участию в форуме приглашаются звукорежиссеры театральных и концертных организаций, студий звукозаписи, радио и телевизионных студий; звукоинженеры прокатных организаций; звукорежиссеры и звукотехники культурно-досуговых учреждений; преподаватели средних и высших учебных заведений и студенты, обучающиеся по направлению «Звукорежиссура».

Хэдлайнер мероприятия — эксперт в области радиочастотного менеджмента, звукорежиссер на телеканале «Звезда», телевизионный звукоинженер, основатель компании BBProTeam Сергей Борзов (г. Москва).

В программе форума онлайн мастер-класс «Современные решения для IEM мониторинга» (компания SHURE); мастер-классы Сергея Борзова по темам: радиочастотная координация; физика радиопроцесса; антенный тракт радиоаппаратуры; беспроводные системы мониторинга; анализаторы радиочастотного спектра; программное обеспечение для работы с радиоаппаратурой; звук для прямых эфиров, стриминга, телевизионного вещания и др.

II Межрегиональный форум звукорежиссеров Сибири пройдет в АГИК. Источник: АГИК

В рамках форума пройдет конкурс звукорежиссеров. Жюри конкурса оценит качество сведения авторского проекта Анны Проскуриной «Онегин». Ссылка для скачивания мультитрека: https://cloud.mail.ru. Главный приз — микрофон SHURE SM 58, также будут отмечены два призовых места. К конкурсному прослушиванию допускаются фонограммы, высланные на электронный адрес: griggorah@mail.ru до 29 ноября 2021 года в формате WAV (44.1 kHz, 16 bit).

По окончании форума участники получат сертификаты.

Форум пройдет с соблюдением мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Регистрация на форум до 28 ноября 2021 г. по телефонам: 8 (385) 54-73-58, +7 (913) 239−84- 83. Количество мест ограниченно!

(16+)

Алтапресс